O agente do ex-treinador Jürgen Klopp se manifestou neste sábado (18) após os rumores da saída do alemão do grupo Red Bull e possível ida ao Real Madrid ou à Seleção Brasileira. O agente afirmou em entrevista à Sky Sports que Klopp não pensa em sair do cargo atual na empresa. Nesta semana, uma informação do UOL afirmou que o alemão estaria disposto a sair da Red Bull e negociar com a CBF ou com o clube espanhol.

— Jürgen está muito feliz com seu novo papel como chefe global de futebol da Red Bull — disse Marc Kosicke, agente de Klopp.

No momento, Klopp está em busca de um novo treinador para o RB Leipzig, após a demissão de Marco Rose. Ele trabalha ao lado de Oliver Mintzlaff, Mario Gomez e Marcel Schäfer no cargo de chefe global de futebol da Red Bull, e atua no processo de recrutamento.

Jürgen Klopp recebe cerca de 12 milhões de euros por ano da Red Bull. O alemão tem papel estratégico na empresa desde primeiro de janeiro deste ano, onde apoia diretores esportivos a implementarem a filosofia da Red Bull e auxilia na busca de talentos. Seu último trabalho como treinador foi no Liverpool, onde teve longa passagem de 2015 a 2024.

Klopp aceitaria treinar a Seleção Brasileira ou o Real Madrid

Segundo informação UOL, Jürgen Klopp está insatisfeito na Red Bull e está disposto a treinar a Seleção Brasileira ou o Real Madrid. De acordo com o portal de notícias, o alemão está cada vez mais desgastado no cargo de diretor global de futebol da Red Bull, e pessoas próximas a ele disseram que Klopp deixaria o posto apenas para o clube espanhol ou para o Brasil.

As buscas por treinador na seleção, contudo, seguem focadas em suas duas prioridades: no português Jorge Jesus, atualmente no Al Hilal, e no italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Segundo o UOL, o nome de Klopp não estava nos planos e nem sequer foi sondado pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e é pouco provável que esse movimento aconteça.