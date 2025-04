O nome de Jürgen Klopp segue sendo considerado no Real Madrid para a próxima temporada. Segundo o jornal espanhol "Marca", o alemão corre por fora, já que Xabi Alonso é o favorito para assumir em uma possível saída de Carlo Ancelotti, mas uma pressão externa pode fazê-lo subir no ranking dos favoritos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Anas Laghrari, investidor marroquino, é o fator que pode mudar o jogo. O bilionário é considerado um braço direito de Florentino Pérez, presidente merengue, e demonstra um apoio grande ao projeto da Superliga Europeia, defendido a unhas e dentes pelos mandatários em Valdebebas. O empresário é aficionado por Jürgen, e sugeriu sua contratação à diretoria.

continua após a publicidade

Klopp está livre no mercado desde que deixou o Liverpool, em 2024. Após nove anos de trabalho, o técnico escolheu findar o ciclo, e logo depois, assumiu uma função executiva externa ao gramado na Red Bull, que controla clubes ao redor do mundo, como o Leipzig e o Bragantino. Um retorno à área técnica em um futuro próximo não está descartado.

A corrida para assumir o Real indica que Xabi Alonso é o principal candidato. O ex-jogador, agora com 43 anos, viveu um 2023-24 iluminado com o Bayer Leverkusen, mas não repetiu o desempenho na temporada atual, e pode deixar os Onze da Fábrica através de um acordo que o permitiria assumir os madrilenhos.

continua após a publicidade

➡️ Xabi Alonso abre o jogo sobre substituir Ancelotti no Real Madrid

📃 Jürgen Klopp pode chegar ao Real Madrid com saída de Ancelotti

A questão sobre o futuro em Madri foi trazida à tona diante do mau momento de Ancelotti. Mesmo com o reforço de Mbappé e um elenco recheado de astros como Vini Jr, Rodrygo e Bellingham, o italiano não conseguiu responder à altura, caiu na Champions em massacre do Arsenal com direito a 5 a 1 no agregado, e não tem mais o mesmo respaldo de Florentino.

Pesa contra a permanência também o fator Seleção Brasileira. Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), tem como principal objetivo a aquisição do experiente treinador, e deve acelerar as tratativas em caso de demissão. O contrato entre as partes tem duração até o final do primeiro semestre de 2026, mas pode ser antecipado.