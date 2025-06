A Juventus chegou à última rodada da fase de grupos na liderança do Grupo G do Mundial de Clubes e já classificada para as oitavas de final, mas viu sua campanha invicta acabar com a goleada de 5 a 2 sofrida diante do Manchester City. Com a derrota, o time encerrou sua participação na primeira fase na vice-liderança.

Após, o jogo, o treinador Igor Tudor falou sobre a dura derrota sofrida pelo time italiano. Além de mudar o cenário da classificação no Mundial de Clubes, o resultado do jogo foi ainda mais relevante por encerrar uma invencibilidade de quase 50 anos, já que a última vitória do Manchester City sobre a Juventus havia acontecido em 1976.

Igor Tudor dá bronca no time da Juventus no duelo com o Manchester City (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

— Perder é uma sensação ruim, e perder assim nunca é bom. O Manchester City jogou bem, muito bem e parabéns a eles. Não conseguimos recuperar a bola onde queríamos e, quando tivemos a posse, não a controlamos bem porque eles nos pressionaram com intensidade e timing. Tínhamos que ser perfeitos e não fomos. Esta partida não toma outro rumo, futebol é assim. Agora vamos descansar, recuperar e focar na preparação para o próximo jogo — disse o treinador.

Esta foi apenas a segunda derrota de Tudor pela Juventus. Ele está à frente do futebol do clube desde março de 2025 e teve o contrato renovado até 2027.

Jogadores da Juventus também avaliaram o jogo

Além do treinador, alguns atletas falaram com a imprensa depois da derrota sofrida diante do Manchester City. Koopmeiners, autor do primeiro gol da Juventus, disse que o time enfrentou um adversário forte e que precisa melhorar taticamente. Locatelli foi mais incisivo nas críticas ao desempenho da equipe italiana diante do Manchester City.

Locatelli marca Aït-Nouri em Juventus 2 x 5 Manchester City (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

— Tivemos um jogo ruim que precisamos analisar, entender onde erramos. O Manchester City é um dos times mais fortes do mundo, mas definitivamente cometemos muitos erros. Temos que arregaçar as mangas e tentar fazer uma ótima exibição nas oitavas de final — disse o volante.

Futuro da Juventus no Mundial

Com a derrota para o Manchester City e o avanço na segunda posição do Grupo G, a Juventus ficou do lado direito do chaveamento do mata-mata feito pela Fifa. O time italiano vai enfrentar o primeiro colocado do Grupo H pelas oitavas de final.

O jogo tem data, local e horário para acontecer. A partida será disputada na terça-feira (01/07), no Hard Rock Stadium, em Miami, a partir das 16h (de Brasília). Se avançar para as quartas, a Juventus vai enfrentar o vencedor do duelo entre Borussia Dortmund e Monterrey.