Borussia Dortmund e Juventus terão os caminhos cruzados em um amistoso internacional preparatório para a temporada 2025/26. A partida será realizada neste domingo (10), às 12h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE); a transmissão no Brasil é do SportyNet (YouTube).
Ficha do jogo
Borussia Dortmund de Niko Kovač 🟡⚫
Eliminado pelo Real Madrid nas quartas de final do Mundial de Clubes, o Borussia Dortmund iniciou sua pré-temporada com dois amistosos. No primeiro, a equipe alemã goleou o Sportfreunde Siegen por 8 a 1. Na sequência, enfrentou o Lille, da primeira divisão francesa, e venceu por 3 a 2.
Juventus de Igor Tudor ⚫⚪
Já a Juventus, também eliminada nas oitavas de final do torneio internacional pelo Real Madrid por 1 a 0, disputou apenas um amistoso preparatório para a temporada 2025/26. No último sábado (2), o time italiano empatou por 2 a 2 com a Reggiana. Os gols da equipe foram marcados por Francisco Conceição e Dušan Vlahović.
Tudo sobre o jogo entre Borussia Dortmund e Juventus (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Amistoso internacional
📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto, às 12h30 (de Brasília);
📍 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE);
👁️ Onde assistir: SportyNet (YouTube).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡⚫ Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovač)
Gregor Kobel; Filippo Mané, Anton Stach e Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Pascal Groß, Jobe Bellingham, Marcel Sabitzer e Ulf Svensson; Maximilian Beier e Serhou Guirassy.
⚫⚪ Juventus (Técnico: Igor Tudor)
Michele Di Gregorio; Pierre Kalulu, Gleison Bremer e Levi Kelly; José Ángel Esmorís Tasende, Manuel Locatelli, Teun Koopmeiners e Filip Kostić; Francisco Conceição e Fabio Miretti; Jonathan David.
