Técnico da Juventus toma decisão sobre Douglas Luiz, ex-jogador do Vasco

Mesmo com o futuro indefinido e sob intensa especulação de mercado, Douglas Luiz e embarcou com o elenco da Juventus para a pré-temporada em Herzogenaurach, na Alemanha. O meio-campista brasileiro, que havia sido ausência nos primeiros treinos da equipe, está entre os convocados pelo técnico Igor Tudor para o período de preparação visando o início da nova temporada.

A presença do jogador chama atenção em meio aos rumores de uma possível saída, que ganharam força nos últimos dias e foram confirmados até pelo diretor-geral do clube, Damien Comolli. O destino mais especulado é a Premier League, onde Douglas já atuou com destaque pelo Aston Villa antes de ser contratado pela equipe italiana.

Além do brasileiro, outro nome cercado por incertezas que também integra o grupo é Timothy Weah, alvo do Olympique de Marselha. O elenco da Juventus contou ainda com retornos de jogadores que estavam emprestados, como Arthur, Miretti e Tiago Djalo.

Antes do embarque, a Juventus empatou em 2 a 2 com a Reggiana em amistoso na Continassa, com gols marcados por Conceição e Vlahovic. O time agora dá sequência à preparação sob comando de Tudor em solo alemão.

Dirigente da Juventus criticou Douglas Luiz abertamente

Dirigente da Juventus, Damien Comolli criticou o comportamento de Douglas Luiz, que não apareceu no dia marcado da reapresentação do elenco. Em entrevista à imprensa italiana, o gerente geral afirmou que o brasileiro se desculpou e foi reintegrado.

— A Juventus merece respeito. Ninguém está acima da instituição e ninguém é maior do que o clube. Foi o que falei aos jogadores quando Douglas (Luiz) não retornou. Eu disse que ninguém poderia desrespeitar o clube. Douglas cometeu um erro, reconheceu e pediu desculpas aos companheiros e ao treinador — disse Comolli.

