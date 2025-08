Jogador da Juventus faz convite à Neymar: ‘Seria ótimo ter você’

De volta aos gramados após quase um ano afastado por lesão no joelho, o zagueiro Bremer, da Juventus, comentou, em entrevista divulgada nesta segunda-feira (4), sobre o futuro da equipe e revelou o desejo de ver Neymar atuando com a camisa do clube italiano.

Após 304 dias longe dos campos devido a uma grave lesão no ligamento cruzado, o brasileiro Bremer retornou à equipe da Juventus e já projeta grandes ambições para a temporada. Em entrevista à "La Gazetta dello Sport", o defensor foi questionado sobre a possibilidade de Neymar jogar na Velha Senhora e não escondeu o entusiasmo.

— Claro. Seria ótimo ter alguém como o Ney aqui na Juve — afirmou.

Aos 28 anos, Bremer acredita que a Juventus está em processo de reconstrução e pode voltar a brigar por títulos em breve. O defensor elogiou o elenco, destacou a evolução do jovem Yildiz, comparando-o ao espanhol Lamine Yamal, e se mostrou otimista quanto ao futuro do clube sob comando de Igor Tudor.

Durante a entrevista, o zagueiro também comentou sobre a importância de jogadores experientes e o impacto de lideranças no grupo, após um período de instabilidade e mudanças internas.

Bremer ainda falou sobre o futuro de Dušan Vlahović (alvo do Milan) e a possível volta de Kolo Muani, reforçando que a Juventus pode competir em alto nível caso mantenha a base e acerte em reforços pontuais.

Bremer, zagueiro da Juventus, declarou que seria ótimo ter Neymar na Velha Senhora (Foto: Reprodução / X)

Objetivo de voltar à Seleção

Sobre seus próprios objetivos, o defensor afirmou que voltar à Seleção Brasileira e disputar o Mundial de 2026 é mais do que um sonho:

— Não é sonho, é objetivo. Quero estar na Copa com o Brasil — concluiu.

