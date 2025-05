Serão julgados na próxima segunda-feira (19), no Tribunal de Madrid, os quatro acusados de colocar um boneco com a camisa de Vini Jr. pendurado pelo pescoço em um viaduto perto da cidade desportiva de Valdebebas. No episódio, o brasileiro foi ameaçado às vésperas de clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid. O Ministério Público da Espanha pede quatro anos de prisão para os envolvidos.

Lesionado e já na reta final da temporada pelo Real Madrid, que não tem mais chances de título em La Liga, Vinicius Júnior é esperado para comparecer no tribunal como testemunha. Além do boneco pendurado pelo pescoço, os envolvidos no caso também penduraram uma faixa com a frase "Madrid odeia o Real Madrid".

Em partida válida pelas quartas de final da Copa do Rei de 2023, Vini Jr, que é um dos principais alvos da torcida do Atlético, foi alvo do episódio em questão no dia 26 de janeiro, às vésperas do clássico. O MP identificou membros da torcida do Atleti perto da ponte onde o boneco foi pendurado, o que desencadeou na investigação que tende a ser concluída na segunda. Os reús são acusados de "crime contra os direitos fundamentais e as liberdades públicas na forma de um crime contra a dignidade".

(Foto: Reprodução/Marca)

Vini Jr. segue reescrevendo a história da Justiça na Espanha. Na quinta-feira (15), o MP da Espanha condenou cinco torcedores do Valladolid a um ano de prisão pelos insultos proferidos contra o brasileiro em dezembro de 2022. Foi a segunda condenação do país voltada para casos de racismo no futebol. Antes, também envolvendo Vini, torcedores do Valencia acabaram presos em 2024.

