Flamengo homenageia Vini Jr na sede da Gávea

O documentário de Vini Jr, produzido pela Netflix, foi lançado nesta quinta-feira (15). Como forma de homenagear o Garoto do Ninho, o Flamengo e a plataforma de streaming fizeram uma parceria para pintar um dos muros da sede social, na Gávea, com a seguinte frase: "Baila Vini: melhor do mundo e fora o baile". A produção audiovisual do atual astro do Real Madrid promete contar a história do jogador desde o início da carreira.

Veja a homenagem do Flamengo

Documentário de Vini Jr na Netflix

Para documentar determinada jornada, foram gravados mais de 305 horas de conteúdo para a obra. Dentre o material disponível pela produtora destaca-se entrevista de personagens importantes para o sucesso da tragetória do atacante, como famíliares, ex-treinadores e companheiros de equipes. Ao todo, foram 58 entrevistados.

A equipe do documentário também acompanhou a rotina de Vini Jr. Durante o período das gravações, que se encerraram em dezembro de 2024, a produção rodou sete países com Vini Jr: Brasil, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, Catar, Marrocos e França. No período, foi documentado bastidores do dia a dia do atacante.

