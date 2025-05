José Mourinho protagonizou um momento curioso na Turquia. O técnico do Fenerbahçe, alvo de constantes críticas pelo desempenho de sua equipe na temporada, foi perguntado sobre as constantes mudanças que faz ao escalar a equipe para iniciar os compromissos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ao responder, o português usou seu velho tom de ironia e fez alusão à sorte como motivador para a definição das 31 escalações diferentes que montou ao longo de 2024/25. A coletiva aconteceu após a goleada por 4 a 1 sobre o Istanbul Basaksehir, pela Süper Lig.

continua após a publicidade

- Eu tenho 25 moedas, jogo elas ao ar. As que ficam na mesa são os que jogam, as que caem no chão vão para o banco. Eu faço isso. Durante a semana eu saio para me divertir, vou às baladas de Istambul, e quando tenho que escolher o time, eu jogo as moedas para o alto. As que ficam na mesa começam o jogo. É simples - declarou o lusitano, em tom sarcástico.

➡️ Ex-Manchester United enterra briga com Mourinho: ‘Tenho muito respeito’

José foi alvo de reclamações ao longo de 2024/25 por derrotas em jogos decisivos, principalmente diante do rival Galatasaray, que está perto de confirmar o título nacional. O "Special One", inclusive, fez reclamações corriqueiras sobre possíveis favorecimentos ao rival por parte da Federação Turca de Futebol, o que também chamou a atenção no país.

continua após a publicidade

📄 José Mourinho conduziu o Fener a goleada na Turquia

Moedas ao alto ou não, o Fenerbahçe teve uma atuação positiva frente ao Istanbul nesta sexta-feira (10). Müldür, Skriniar, En-Nesyri e Aydin anotaram os tentos do triunfo fora de casa. Agora, os Canários Amarelos estão cinco pontos atrás do Galatasaray, que ainda joga na rodada frente ao Trabzonspor e pode retornar aos oito de vantagem, com três compromissos para o fim.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.