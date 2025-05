Nesta sexta-feira (9), o Bayer Leverkusen anunciou a saída de Xabi Alonso após dois anos e meio da vitoriosa e histórica união. O treinador espanhol vai deixar o clube após o final da temporada e deve acertar com o Real Madrid, de acordo com Fabrizio Romano. Ancelotti, por sua vez, pode comandar seu último jogo pelo Real Madrid neste domingo (11), contra o Barcelona por La Liga. O italiano tem conversas em andamento com a CBF para ser o novo treinador da Seleção Brasileira.

Pensando nisso, o Lance! preparou um comparativo entre os técnicos para responder a pergunta: o que o torcedor do Real Madrid pode esperar com a mudança no comando?

Carlo Ancelotti e Xabi Alonso viveram situações semelhantes nas últimas duas temporadas. Em 2023/24, o Real Madrid fez história ao vencer sua 15ª Champions League e conquistar o Campeonato Espanhol. Por outro lado, o Bayer Leverkusen conquistou a primeira Bundesliga de sua história de forma invicta - um feito inédito no país - e venceu a Copa da Alemanha. O time ainda chegou à final da Europa League, mas foi derrotado para a Atalanta, da Itália, na final.

Em 2024/25, os dois clubes não conseguiram manter o mesmo nível apresentado na temporada anterior. O Real Madrid foi eliminado da Champions nas quartas de final para o Arsenal, após sofrer uma derrota acachapante na ida por 3 a 0, e ocupa a segunda colocação de La Liga, atrás do Barcelona, com remotas chances de conquistar o título. Já o Bayer Leverkusen foi eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas de final da Champions League. No campeonato nacional, os comandados de Xabi Alonso fazem uma ótima campanha, mas não o suficiente para superar o rival de Munique, que já garantiu o título.

Como joga o Real Madrid de Carlo Ancelotti?

Ancelotti chegou ao Real Madrid em junho de 2021 para sua segunda passagem como treinador dos Merengues. De lá para cá, comandou a equipe para a conquista de duas Champions League e duas La Liga. Taticamente falando, o Real Madrid alterna entre um 4-4-2, com meio-campo em losango, e um 4-3-1-2, empurrando Jude Bellingham para frente, atuando quase como um segundo atacante. Ancelotti tem priorizado a compactação do time sem a bola e a exploração de transições rápidas. O Real não domina tanto a posse quanto em outras eras, mas é eficaz ao atacar o espaço com velocidade.

Carlo Ancelotti pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/Real Madrid)

No ataque, o Real Madrid da temporada atual é muito dependente de lampejos individuais do 'quarteto fantástico', composto por Vini Jr, Mbappé, Bellingham e Rodrygo. Os laterais não sobem muito - o que pode mudar com Xabi Alonso - e os lados do campo são mais explorados pelos atacantes - principalmente Vini Jr.

Na fase defensva, Ancelotti usa uma linha de quatro com Rüdiger como principal zagueiro. O time fecha bem os espaços por dentro, obriga o adversário a jogar pelas laterais e pressiona em blocos médios, subindo a marcação quando tem vantagem no placar ou joga em casa.

Como deve jogar o Real Madrid de Xabi Alonso?

Se mantiver o mesmo estilo de jogo utilizado no Bayer Leverkusen, Xabi alonso deve promover mudanças significativas no esquema de jogo do Real Madrid. Se tomada como base a temporada 2023/24, em que ele fez histórica com o time alemão, os Merengues podem adotar como base o 5-4-1, com grande participação dos laterais (alas) na construção ofensiva. Nesse sentido, a provável chegada de Alexander-Arnold ao Real Madrid tem muito a acrescentar. É possível que o clube também busque no mercado um ala esquerdo com características diferentes de Mendy e Fran García.

Jogadores do Bayer Leverkusen de Xabi Alonso comemoram gol em vitória sobre o Augsburg (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)

Na fase ofensiva, Xabi Alonso gosta de controlar o jogo por meio da posse de bola, independente do adversário - diferente de Ancelotti, que pode adaptar seu esquema de acordo com o jogo. O treinador gosta de jogar com os alas bem abertos, com inversões de lado constantes e eles pisando na área. Para se ter uma ideia, Grimaldo teve 12 gols e 20 assistências na temporada passada, enquanto Frimpong teve 14 gols e 12 assistências - números impressionantes para laterais.

Algumas características, contudo, aproximam Xabi Alonso e Carlo Ancelotti. O espanhol, inclusive, já foi treinado por Carletto. O Bayer Leverkusen pressiona a marcação de forma semelhante ao Real Madrid, e ataca de forma rápida e direta. O torcedor merengue pode esperar um time mudado e competitivo para a próxima temporada.