John Textor planeja investir em clube da Premier League, mas encara concorrência

Dono da SAF do Botafogo, John Textor planeja comprar outros 36% do Crystal Palace e tem conversas com David Blitzer e Josh Harris, que são sócios do clube da Premier League. Atualmente, o empresário norte-americano possui 45% do clube inglês, mas planeja ter controle de 81% da franquia, segundo o "The Guardian".

No entanto, o empresário enfrenta a concorrência de Woody Johnson, que é dono do New York Jets, da NFL nos Estados Unidos. Presidente do Crystal Palace e dono de 10% do clube, Steve Parish não possui um bom relacionamento com Textor e busca frear a tentativa do dono da SAF do Botafogo se tornar majoritário da equipe londrina.

Blitzer e Harris estariam dispostos a negociar suas porcentagens devido a preocupações com os crescentes custos de uma arquibancada no Selhurst Park, que podem chegar a 240 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão). O Crystal Palace planeja aumentar a capacidade de seu estádio, embora as obras ainda não tenham começado.

Embora Textor tenha tido o interesse em vender sua parte do Crystal Palace no passado por conta de sua falta de influência, o empresário vê a nova possibilidade como a chance de comandar o clube da Premier League. Atualmente, Parish é presidente executivo da empresa gestora dos Eagles, mas tem voto de desempate no conselho.

Relação de Textor com Crystal Palace, da Premier League

Em 2021, John Textorfez seu primeiro investimento no clube da Premier League e comprou 40% do Crystal Palace, mas chegou a cogitar vender sua participação no início de 2025. Em janeiro, o empresário assinou um acordo com a Sportsbank para que investissem na Eagle Football Group e assumissem sua parte da equipe inglesa.