Como Harry Kane conquistou seu 1º título e calou os críticos

Artilheiro em diversas competições, recordes quebrados... tudo isso não parecia nada para Harry Kane, já que nunca havia conquistado um título na carreira. Foram 15 anos de espera que terminaram no último domingo (4), quando o Bayern de Munique voltou a ser campeão na Alemanha e, consequentemente, o atacante atingiu o ápice, até então, de sua carreira. O primeiro caneco veio com todos os resquícios de crueldade que, no fim, Kane já estava acostumado.

— Tiveram muitas pessoas que, ao longo da minha carreira, só falavam do fato de eu não ter conquistado um título ainda. Seria legal calar alguns deles. É meio que a minha história eu ficar de fora do jogo contra o Leipzig. Mas sem problemas, vou comemorar mais do que qualquer um — disse Kane recentemente, que ficou de fora do jogo que poderia dar o título.

Fato é que o Bayern não fez o seu dever de casa. Ganhando do Leipzig, sem Kane, até os minutos finais, os Bávaros acabaram concedendo empate no último minuto. Sendo assim, o atacante teve o sonho mais uma vez adiado. Mesmo sem entrar em campo, o "Furacão", como é carinhosamente apelidado, estava na beira do gramado, à espera do apito final para comemorar a conquista. Ela tardou, mas nem tanto. No dia seguinte, o Leverkusen acabou empatando e o Bayern sagrou-se campeão. Harry Kane havia sido confirmado, finalmente, como campeão. Afinal, o que eram menos de 24 horas para quem esperou 15 anos?

Maior artilheiro na história da seleção inglesa, Harry Kane tem um currículo que seria de invejar qualquer jogador, a não ser, claro, pela falta de conquistas profissionais. A última vez que o atacante subiu em um lugar mais alto do pódio foi em 2008, quando ainda era apenas mais um jovem sonhador nas categorias de base do Tottenham.

Kane não conquistou títulos pelo time principal do Tottenham, mas definitivamente colocou o time no mapa, o estabelecendo cada vez mais como um dos membros do Big Six. Foram 280 em 435 jogos, se tornando assim, o maior artilheiro. Ele também deixou o futebol inglês com 213 tentos na Premier League, atrás apenas de Alan Shearer (260). No caminho, diversas "batidas na trave", como não costuma fazer quando está na cara do gol: vice na Champions, vice no Campeonato Inglês, vices na Eurocopa... e por aí vai. Tudo parece ter sido necessário para chegar aonde chegou.

A responsabilidade e o peso de jogar no Bayern de Munique

Harry Kane balançou as redes pelo Bayern de Munique Champions ( Foto: Alberto Pizzoli / AFP)

Cansado de frustrações, Kane finalmente aceitou dar um passo maior na carreira. Mesmo com toda a representatividade e sucesso do Tottenham ao longo do século, nada se compara a grandes clubes de renome na Europa, como Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester United e Bayern de Munique, destino escolhido pelo atacante. Há flores, mas também muitos espinhos.

Conhecido como potência alemã com um futebol ofensivo, o Bayern já foi comandado por grandes atacantes da história do futebol. Nomes como Gerd Müller, Jürgen Klinsmann, Miroslav Klose e Robert Lewandowski já foram os protagonistas por lá.

— O Bayern de Munique tem uma grande tradição de camisas nove. Há sempre um olhar especial neles. Preencher essa vaga é uma honra, é algo muito especial. Ele sabe que será seguido de perto por todos — comentou Klinsmann, que também avaliou como positiva a adaptação do atacante ao país.

A camisa não pesou em Harry Kane, que se mostrou tão pesado quanto. Em quase dois anos de Bayern, Kane soma a incrível marca de 80 gols em 89 jogos. O atacante também contribuiu com 24 assistências, somando assim, média superior a uma participação em gols por partida (1.16).

O que vem agora para Harry Kane?

Primeiro, comemorar. Neste sábado (10), contra o Borussia Monchengladbach, o Bayern de Munique irá realizar uma grande festa para celebrar o título da Bundesliga. Kane levantará seu primeiro troféu, como também tomará, muitos, do tradicional banho de cerveja no gramado da Allianz Arena.

De agora em diante, o Furacão não irá parar com sua ambição por títulos, pelo contrário. Com vínculo junto ao Bayern até junho de 2027 e 31 anos de idade, a tendência é que ele siga sendo um dos protagonistas em grandes conquistas dos Bávaros, que miram, acima de tudo, retornar ao topo do continente com um título de Champions League.

