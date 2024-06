Ferrari evita frenesi e foca em evolução na F1: ‘Se achar que está bem, está morto’

Vasseur abraça Charles Leclerc, vencedor do último GP da Fórmula 1 (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 02/06/2024 - 12:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Depois de conquistar a segunda vitória na temporada 2024 da Fórmula 1, o chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur, afirmou que a equipe não pode se dar por satisfeita e precisa seguir trabalhando para evoluir cada vez mais na temporada. Após Carlos Sainz subir ao lugar mais alto do pódio na Austrália, Charles Leclerc venceu pela primeira vez na carreira em Mônaco, mas o francês evitou se animar — segundo ele, quando alguém se dá por satisfeito na disputa da categoria, “é o começo do fim”.

- Se você começar a achar que está em boa forma, está morto. Significa que precisamos manter a mesma abordagem e fazer evoluções contínuas, departamento por departamento, em cada uma das áreas. Isso inclui pilotos, pit-wall e tudo mais. Mesmo quando você está fazendo um bom trabalho, precisa fazer um trabalho melhor ainda na semana seguinte - disse Vasseur à mídia italiana.

- Se você começar a se convencer de que o que está fazendo é o suficiente, é o começo do fim. Em cada área, precisamos forçar os limites sempre um pouco mais - pontuou o francês.

Vasseur ressaltou a forte concorrência do campeonato atual, que já teve vitórias de Red Bull, Ferrari e McLaren, e afirmou que as performances podem variar bastante de um fim de semana para o outro. Para o dirigente, é um erro pensar no que pode acontecer ao fim do campeonato.

- Seria um erro pensar demais no futuro a longo prazo. Temos um campeonato muito animado, com três times lutando uns contra os outros, com cinco ou seis carros capazes de lutar pela pole. Sabemos que, de um fim de semana para o outro, você pode sair do primeiro para o sexto lugar, como aconteceu com Max (Verstappen) no último fim de semana - analisou.

- E seria um erro, estrategicamente falando, pensar sobre o que vai acontecer no fim do campeonato. Precisamos nos focar na próxima corrida, no Canadá, no desenvolvimento e em tirar o máximo do que temos. Precisamos fazer um bom trabalho e, então, veremos o que vai acontecer no fim - comentou.

A Fórmula 1 retorna de 7 a 9 de junho com o GP do Canadá, nona etapa da temporada 2024.