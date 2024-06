Borussia fatura mais com vice do que se fosse campeão da Champions; entenda

O Borussia Dortmund perdeu para o Real Madrid por 2 a 0 e ficou com o vice-campeonato da Champions League 2023/24. O clube alemão, no entanto, terá um "prêmio de consolação" financeiro e deve ganhar mais dinheiro com a derrota do que se fosse campeão.



O motivo é curioso e tem a ver com o meio-campista Jude Bellingham. Um ano atrás, o Borussia Dortmund vendeu o atleta para o Real Madrid e incluiu uma série de metas no contrato, que, se fossem cumpridas, aumentariam o valor total da negociação.