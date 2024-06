Alcaraz despacha Aliassime e reencontra freguês Tsitsipas nas quartas de Roland Garros

Alcaraz celebra ótima vitória em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 02/06/2024 - 11:53 • Paris (FRA)

O espanhol Carlos Alcaraz, número três do mundo, passou sem dificuldades pelo canadense Félix Auger-Aliassime, 21º do planeta, neste domingo (2), e avançou para as quartas de final de Roland Garros.

No encerramento da rodada diurna da quadra Philippe Chatrier, a principal do complexo, Alcaraz venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/1, após 2h20min de duração.

O primeiro set começou com Aliassime perdendo chances de quebrar o saque. Alcaraz, por outro lado, aproveitou a única chance que teve e saiu na frente.

Na segunda parcial, a partida estava equilibrada até o momento em que Aliassime pediu atendimento médico para dor lombar. Depois que voltou do vestiário, o canadense venceu apenas mais dois games.

Nas quartas de final, Alcaraz encara o grego Stefanos Tsitsipas, número nove do mundo, que passou em quatro sets pelo italiano Matteo Arnaldi.

O espanhol venceu as cinco partidas contra o grego. No ano passado, Alcaraz passou em sets diretos contra Tsitsipas também nas quartas de final de Roland Garros com facilidade. Ele foi semifinalista do ano passado no Aberto da França.