Após a abertura oficial da temporada com a Supercopa da Inglaterra, a Premier League tem início nesta sexta-feira (15), com a partida entre Liverpool e Bournemouth, às 16h (de Brasília), em Anfield. Os torcedores ao redor do mundo já começam a projetar quem será o futuro campeão da liga nacional considerada a mais competitiva do planeta. Para contribuir com essa análise, o jornalista Fred Caldeira produziu uma série de vídeos sobre como chegam as equipes para a atual temporada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No projeto publicado em seu canal pessoal no YouTube, o correspondente internacional dividiu os 20 clubes da Premier League em quatro vídeos, seguindo a ordem alfabética. Logo, a primeira equipe foi o Arsenal, uma das equipes mais tradicionais do Reino Unido.

continua após a publicidade

Finalmente? 😫

Fred retomou o histórico recente do clube sob o comando de Mikel Arteta, técnico que assumiu em 2019. Nos últimos três anos, o time londrino alcançou resultados expressivos, tanto na Inglaterra quanto na Champions. Para esta temporada, o jornalista aponta que o clube pode estar pronto para dar um salto definitivo.

— Tenho a sensação de que agora é necessário dar um passo adiante. O Arsenal e a torcida conseguiram ter a paciência para uma reconstrução, para uma ascensão em busca de vaga na Liga dos Campeões, uma grande campanha na Liga dos Campeões na temporada passada, e, dentro da Premier League, batendo na porta, batendo na porta.

continua após a publicidade

— E na primeira temporada em que o City dá uma queda (2024/25), o Arsenal não consegue aproveitar. Então, eu tenho a sensação de que o vice da temporada passada é o mais doloroso. Portanto, a pressão aumenta. O fogo tá um pouco mais alto na panela de Mikel Arteta.

Mercado forte? 💸

Além disso, Caldeira também avaliou o desempenho do Arsenal no mercado de transferências nesta janela do verão europeu. O clube fez investimentos significativos no time titular, contratando duas peças-chave: o volante Martín Zubimendi, ex-Real Sociedad, que atua como primeiro ou segundo homem no meio-campo; e o centroavante Viktor Gyökeres para a posição mais carente do elenco na temporada passada.

Viktor Gyökeres em pré-temporada pelo Arsenal (Foto: Roslan Rahman/AFP)

Apesar dos reforços, o jornalista projeta mais um ano de campanha forte, mas insuficiente para o título. A principal razão seria o alto nível já demonstrado pelo Liverpool na última temporada, que pode se tornar ainda mais competitivo após as movimentações contundentes do clube no mercado atual.

— Acho que o Arsenal brigará pelo título, só que mais uma vez não o conquistará na Premier League. Portanto, eu projeto o Arsenal na segunda colocação, porque concorrência também deu um passo adiante. E eu tô achando esse Liverpool um time que não precisou ser uma Ferrari para ser campeão na temporada passada. Agora tá com carinha de Ferrari. O vermelho do Liverpool tá com cara daquela Ferrari do Schumacher. Então assim, cara, por melhor que esteja o Arsenal, eu acho que o Liverpool parece melhor e, portanto — mais para frente vocês vão entender, quando eu falar um pouco mais do Liverpool aqui — porque eu não vejo o Arsenal conquistando, mas ainda vejo o Arsenal à frente do Manchester City, à frente do Chelsea e, claro, dos outros competidores — opinou Fred.

— No ano passado, eu projetei a segunda colocação e acertei. Um dos raros acertos do meu vídeo de projeções da temporada passada — finalizou.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.