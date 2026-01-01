Declaração de Endrick em chegada ao Lyon viraliza: 'Sábio'

O Lyon compartilhou um vídeo do primeiro dia do atacante Endrick no centro de treinamento do clube. As imagens mostram o brasileiro conhecendo o novo local de trabalho de maneira descontraída. Contudo, uma declaração do atleta em meio a visita repercutiu nas redes sociais.

Em meio a corredores e salas, Endrick respondeu se estava feliz com a chegada ao novo clube. Sem pensar muito, o brasileiro disse que sim, e destacou a importância do sentimento da companheira Gabriely Miranda com a mudança: "Se minha esposa está feliz, então eu estou feliz".

A declaração repercutiu rapidamente nas redes sociais. Torcedores e fãs do jogador brincaram com a situação. Veja a repercussão do caso abaixo:

Nova fase de Endrick

Cercado de expectativas, Endrick teve um 2025 marcado por decepções vestindo a camisa do Real Madrid. Com poucas oportunidades com Carlo Ancelotti, lesões musculares e menos chances ainda com Xabi Alonso, o brasileiro optou por novos ares para 2026.

Ano novo, vida nova. Essa frase é lema para Endrick, que em meio a falta de oportunidades no Real Madrid optou pela saída. Na reta final de temporada, o atacante defenderá o Lyon, da França, por empréstimo até junho e sem opção de compra.

O jogador espera ter mais tempo em campo para mostrar seu futebol, voltar a marcar gols e reencontrar a felicidade em jogar bola. E o atacante se permite sonhar também com uma convocação para a Copa do Mundo de 2026.