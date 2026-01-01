Liverpool domina, mas empata sem gols com o Leeds na Premier League

No primeiro dia de 2026, Liverpool e Leeds United empataram por 0 a 0 nesta quinta-feira, em Anfield, pela 19ª rodada da Premier League. Os Reds dominaram a maior parte do jogo, mas não conseguiram transformar o volume em gols.

Com o resultado, o Liverpool permanece na quarta colocação do Campeonato Inglês, com 33 pontos - doze de diferença para o líder Arsenal. O Leeds, por sua vez, ocupa a 16ª posição, com 21 pontos e na luta contra o rebaixamento.

Como foi Liverpool x Leeds?

O primeiro tempo teve domínio quase completo do Liverpool em Anfield, que mandou no jogo e teve as melhores chegadas no campo de defesa do Leeds. O time visitante começou levando perigo em jogada aérea com Bijol, defendida por Alisson, e voltou a finalizar com Ampadu, também parado pelo goleiro brasileiro.

A partir dos 10 minutos, o Liverpool passou a pressionar alto e criou as melhores oportunidades, principalmente com Ekitike, Wirtz, Curtis Jones e Van Dijk, todas neutralizadas por defesas de Lucas Perri ou finalizações para fora.

Mesmo com posse no campo de ataque, escanteios e sequência de chutes, o time não conseguiu abrir o placar, mantendo o empate até o intervalo. Os Reds tiveram maior controle das ações e concentraram as principais chegadas ofensivas, mas não conseguiram transformar o volume de jogo em vantagem no placar nos primeiros 45 minutos.

Liverpool e Leeds empataram por 0 a 0 na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

No segundo tempo, o Liverpool manteve a postura ofensiva no segundo tempo e seguiu pressionando o Leeds desde os minutos iniciais. Bradley teve duas finalizações bloqueadas pela defesa adversária nos primeiros 10 minutos, em jogadas construídas no campo de ataque. Aos 20, Ekitike voltou a desperdiçar uma chance ao finalizar para fora, e na sequência o técnico promoveu mudanças na equipe em busca de maior efetividade ofensiva.

Com maior controle da posse de bola, o Liverpool seguiu dominando territorialmente, mas encontrou dificuldades para transformar o volume em gol. Aos 33, o Leeds chegou a balançar as redes com Dominic Calvert-Lewin, mas o lance foi anulado por impedimento após revisão do VAR, mantendo o placar inalterado na partida. No fim, o jogo terminou empatado por 0 a 0.

O que vem por aí?

Agora, o Liverpool se prepara para viajar a Londres e encarar o Fulham no domingo (4), às 12h (de Brasília). Do outro lado, o Leeds recebe o Manchester United no mesmo dia, às 9h30. Ambos os confrontos serão válidos pela 20ª rodada da Premier League.

