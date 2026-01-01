Feliz Ano Novo, Inglaterra! Para a alegria dos torcedores do melhor futebol do mundo, a Premier League marcou presença no encerramento da 19ª rodada. Em um dos jogos mais aguardados do dia, Sunderland e Manchester City não fizeram valer a força da competição e empataram em 0 a 0 no Stadium of Light, nesta quinta-feira (1).

Com o resultado, as duas equipes mantêm suas posições na tabela da Premier League. O time comandado por Régis Le Bris realiza campanha de destaque na temporada, ocupa a sétima colocação, com 29 pontos, fruto de sete vitórias, oito empates e quatro derrotas, além de 20 gols marcados e 18 sofridos. A equipe liderada por Pep Guardiola segue na disputa pelas primeiras posições e na perseguição ao líder, aparecendo na vice-posição com 41 pontos, obtidos em 13 vitórias, dois empates e quatro derrotas, com 43 gols a favor e 17 contra.

Como foi a partida? ⚽

No primeiro tempo, o Sunderland gnhou protagonismo na partida por meio dos contra-ataques e finalizou mais do que o City: 6 a 2. A melhor oportunidade da etapa foi desperdiçada por Brian Brobbey, que recebeu um grande lançamento de Nordi Mukiele, mas parou na defesa do seguro Gianluigi Donnarumma, enquanto o artilheiro Erling Haaland também teve chance clara, porém finalizou em cima do goleiro de casa Robin Roefs.

Na segunda etapa, um dos principais personagens da partida foi Savinho, porém de forma negativa. Logo no primeiro minuto, o atacante desperdiçou uma chance clara ao finalizar para fora após cruzamento de Rayan Cherki e, na sequência, voltou a perder nova oportunidade quando recebeu ótimo passe de Phil Foden, chutou com força e parou em defesa decisiva do arqueiro adverário com o pé esquerdo. Abalado, o brasileiro deixou o campo pouco depois para a entrada de Jérémy Doku, que se mostrou bastante perigoso nas ações ofensivas do City.

Savinho, do Manchester City, finaliza sem sucesso na partida contra o Sunderland, pela Premier League, no Stadium of Light (Foto: Andy Buchanan/AFP)

Donnarumma voltou a ter atuação segura para garantir o empate da equipe, enquanto o Sunderland buscava surpreender sob seus domínios. Aos 28 minutos, na que foi praticamente a última chance de perigo da partida, Matheus Nunes cruzou, Joško Gvardiol tentou uma finalização acrobática, chutou de esquerda mesmo de costas para o gol e acertou a trave.

O que vem por aí? 🔎

O Sunderland terá seu próximo desafio contra o Tottenham neste domingo (4), às 12h, no horário de Brasília, no Tottenham Hotspur Stadium, em partida válida pela 20ª rodada da Premier League. O Manchester City, por sua vez, enfrentará o Chelsea no mesmo dia, às 14h30, no Etihad Stadium, também pela primeira rodada do returno.

