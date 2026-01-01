Aston Villa anuncia contratação de joia da base do Grêmio
Alysson foi contratado por 12 milhões de euros (R$ 76 milhões) e chega no meio da temporada europeia
O Aston Villa anunciou nesta quinta-feira (1) a contratação do atacante Alysson, joia da base do Grêmio. Aos 19 anos, o jogador foi contratado por 12 milhões de euros (R$ 76 milhões), sendo € 10 milhões (R$ 63 milhões) fixos + € 2 milhões (R$ 13 milhões) em bônus por metas, de acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano.
Alysson chega ao Aston Villa no meio da temporada europeia após ser um dos destaques do Grêmio, que teve um 2025 de oscilação. Pelo Tricolor, disputou 31 jogos no Brasileirão, somando 1730 minutos.
Cria do Grêmio, Alysson chegou à equipe no sub-12 e, desde então, foi um dos destaques até chegar ao profissional. Ele foi promovido à equipe principal em 2025 após defender o time na Copinha e também Brasileirão Sub-20. Ainda nesta temporada, esteve presentes nos jogos do Grêmio da Sul-Americana e Copa do Brasil. Ao todo, marcou dois gols.
O Aston Villa vive fase excepcional e ampliou a sequência positiva ao vencer o Chelsea de virada em Stamford Bridge, alcançando a 11ª vitória consecutiva na temporada. O time ocupa a terceira posição, e perdeu a invencibilidade ao ser derrotado por 4 a 1 para o líder Arsenal.
Veja os números da temporada de Alysson pelo Grêmio
Total (2025)
- Jogos: 41
- Minutos jogados: 2205
- Gols: 2
- Assistências: 5
- Nota média Sofascore: 6.95
Brasileirão
- Jogos: 31
- Minutos jogados: 1730
- Gols: 1
- Assistências: 2
- Nota Sofascore: 6.86
Sul-Americana
- Jogos: 5
- Minutos jogados: 258
- Gols: 0
- Assistências: 0
- Nota Sofascore: 6.98
Copa do Brasil
- Jogos: 2
- Minutos jogados: 57
- Gols: 0
- Assistências 0
- Nota Sofascore: 6.75
Campeonato Brasileiro Sub-20
- Jogos: 1
- Minutos jogados: 66
- Gols: 0
- Assistências: 1
- Nota Sofascore: 7.60
Copinha
- Jogos: 2
- Minutos jogados: 94
- Gols: 1
- Assistências: 2
- Nota Sofascore: 8.05
