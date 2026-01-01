menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Aston Villa anuncia contratação de joia da base do Grêmio

Alysson foi contratado por 12 milhões de euros (R$ 76 milhões) e chega no meio da temporada europeia

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 01/01/2026
14:21
Alysson, revelado pelo Grêmio, é anunciado pelo Aston Villa (Foto: Divulgação/AVFC)
imagem cameraAlysson, revelado pelo Grêmio, é anunciado pelo Aston Villa (Foto: Divulgação/AVFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Aston Villa anunciou nesta quinta-feira (1) a contratação do atacante Alysson, joia da base do Grêmio. Aos 19 anos, o jogador foi contratado por 12 milhões de euros (R$ 76 milhões), sendo € 10 milhões (R$ 63 milhões) fixos + € 2 milhões (R$ 13 milhões) em bônus por metas, de acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Alysson chega ao Aston Villa no meio da temporada europeia após ser um dos destaques do Grêmio, que teve um 2025 de oscilação. Pelo Tricolor, disputou 31 jogos no Brasileirão, somando 1730 minutos.

continua após a publicidade

Cria do Grêmio, Alysson chegou à equipe no sub-12 e, desde então, foi um dos destaques até chegar ao profissional. Ele foi promovido à equipe principal em 2025 após defender o time na Copinha e também Brasileirão Sub-20. Ainda nesta temporada, esteve presentes nos jogos do Grêmio da Sul-Americana e Copa do Brasil. Ao todo, marcou dois gols.

O Aston Villa vive fase excepcional e ampliou a sequência positiva ao vencer o Chelsea de virada em Stamford Bridge, alcançando a 11ª vitória consecutiva na temporada. O time ocupa a terceira posição, e perdeu a invencibilidade ao ser derrotado por 4 a 1 para o líder Arsenal.

continua após a publicidade

Veja os números da temporada de Alysson pelo Grêmio

Alysson na partida entre Fortaleza e Grêmio(Foto: Caio Rocha/Ofotográfico/Gazeta Press)
Alysson na partida entre Fortaleza e Grêmio pelo Brasileirão (Foto: Caio Rocha/Ofotográfico/Gazeta Press)

Total (2025)

    1.
  1. Jogos: 41
    2. 2.
  2. Minutos jogados: 2205
    3. 3.
  3. Gols: 2
    4. 4.
  4. Assistências: 5
    5. 5.
  5. Nota média Sofascore: 6.95

Brasileirão

    1.
  1. Jogos: 31
    2. 2.
  2. Minutos jogados: 1730
    3. 3.
  3. Gols: 1
    4. 4.
  4. Assistências: 2
    5. 5.
  5. Nota Sofascore: 6.86

Sul-Americana

    1.
  1. Jogos: 5
    2. 2.
  2. Minutos jogados: 258
    3. 3.
  3. Gols: 0
    4. 4.
  4. Assistências: 0
    5. 5.
  5. Nota Sofascore: 6.98

Copa do Brasil

    1.
  1. Jogos: 2
    2. 2.
  2. Minutos jogados: 57
    3. 3.
  3. Gols: 0
    4. 4.
  4. Assistências 0
    5. 5.
  5. Nota Sofascore: 6.75

Campeonato Brasileiro Sub-20

    1.
  1. Jogos: 1
    2. 2.
  2. Minutos jogados: 66
    3. 3.
  3. Gols: 0
    4. 4.
  4. Assistências: 1
    5. 5.
  5. Nota Sofascore: 7.60

Copinha

    1.
  1. Jogos: 2
    2. 2.
  2. Minutos jogados: 94
    3. 3.
  3. Gols: 1
    4. 4.
  4. Assistências: 2
    5. 5.
  5. Nota Sofascore: 8.05

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias