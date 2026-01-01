Lewandowski, Modric, Casemiro e mais: veja os jogadores que já podem assinar pré-contrato de graça
Grandes nomes do futebol internacional entram nos últimos seis meses de contrato com o clube atual
Conforme antecipado pelo Lance!, alguns grandes nomes do futebol internacional ficaram livres no mercado com a virada do ano. Robert Lewandowski, Casemiro, Luka Modric, Dybala e Anderson Talisca são exemplos de jogadores que já podem assinar com outro clube de graça por estarem nos últimos seis meses de contrato com a equipe atual.
Previsto nas regras da Fifa, um pré-contrato é um acordo firmado por um jogador que entra nos últimos seis meses de seu vínculo com o clube atual, que permite a negociação para outro time sem o pagamento de uma taxa de transferência. Desta forma, assegura que o jogador se junte ao novo clube assim que o contrato vigente se encerrar.
No entanto, este tipo de negociação é válido apenas para transferências internacionais e não autoriza a saída imediata do jogador.
O Lance! reuniu uma lista com nomes do futebol internacional que, inclusive, já entraram no radar de grandes times do Brasil e podem movimentar o mercado da bola em janeiro.
Veja abaixo jogadores que podem assinar um pré-contrato com outro clube
|Anderson Talisca
|Meia
|Fenerbahce
Andrew Robertson
Lateral esquerdo
Liverpool
Antonio Rudiger
Zagueiro
Real Madrid
Bernardo Silva
Meia
Manchester City
Casemiro
Volante
Manchester United
Daniel Carvajal
Lateral direito
Real Madrid
David Alaba
Zagueiro
Real Madrid
Dayot Upamecano
Zagueiro
Bayern de Munique
Dusan Vlahovic
Centroavante
Juventus
Fabinho
Volante
Al-Ittihad
Guéhi
Zagueiro
Crystal Palace
Harry Maguire
Zagueiro
Manchester United
Harry Wilson
Ponta
Fulham
John Stones
Zagueiro
Manchester City
Julian Brandt
Meia Atacante
Borussia Dortmund
Kalidou Koulibaly
Zagueiro
Al-Hilal
Karim Benzema
Centroavante
Al-Ittihad
Koke
Meia
Atlético de Madrid
Leon Goretzka
Meia
Bayern de Munique
Luka Modric
Meia
Milan
Manuel Neuer
Goleiro
Bayern de Munique
Marcos Senesi
Zagueiro
Bournemouth
Mauro Icardi
Centroavante
Galatasaray
Mike Maignan
Goleiro
Milan
Nicolás Otamendi
Zagueiro
Benfica
N'Golo Kanté
Volante
Al-Ittihad
Óscar Mingueza
Lateral direito
Celta
Paulo Dybala
Atacante
Roma
Robert Lewandowski
Centroavante
Barcelona
Rúben Neves
Volante
Al-Hilal
Ryan Sessegnon
Lateral esquerdo
Fulham
Sadio Mané
Atacante
Al-Nassr
Serge Gnabry
Atacante
Bayern de Munique
Vitaliy Mykolenko
Lateral Esquerdo
Everton
Weston McKennie
Meio-campista
Juventus
*Os jogadores listados têm contrato válido até 30 de junho de 2026
