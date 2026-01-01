menu hamburguer
Futebol Internacional

Lewandowski, Modric, Casemiro e mais: veja os jogadores que já podem assinar pré-contrato de graça

Grandes nomes do futebol internacional entram nos últimos seis meses de contrato com o clube atual

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/01/2026
18:30
Atualizado há 1 minutos
FBL-EUR-C1-BARCELONA-BREST
imagem cameraLewandowski comemora gol pelo Barcelona na Champions League (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)
Conforme antecipado pelo Lance!, alguns grandes nomes do futebol internacional ficaram livres no mercado com a virada do ano. Robert Lewandowski, Casemiro, Luka Modric, Dybala e Anderson Talisca são exemplos de jogadores que já podem assinar com outro clube de graça por estarem nos últimos seis meses de contrato com a equipe atual.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Previsto nas regras da Fifa, um pré-contrato é um acordo firmado por um jogador que entra nos últimos seis meses de seu vínculo com o clube atual, que permite a negociação para outro time sem o pagamento de uma taxa de transferência. Desta forma, assegura que o jogador se junte ao novo clube assim que o contrato vigente se encerrar.

No entanto, este tipo de negociação é válido apenas para transferências internacionais e não autoriza a saída imediata do jogador.

O Lance! reuniu uma lista com nomes do futebol internacional que, inclusive, já entraram no radar de grandes times do Brasil e podem movimentar o mercado da bola em janeiro.

Veja abaixo jogadores que podem assinar um pré-contrato com outro clube

Anderson TaliscaMeiaFenerbahce

Andrew Robertson

Lateral esquerdo

Liverpool

Antonio Rudiger

Zagueiro

Real Madrid

Bernardo Silva

Meia

Manchester City

Casemiro

Volante

Manchester United

Daniel Carvajal

Lateral direito

Real Madrid

David Alaba

Zagueiro

Real Madrid

Dayot Upamecano

Zagueiro

Bayern de Munique

Dusan Vlahovic

Centroavante

Juventus

Fabinho

Volante

Al-Ittihad

Guéhi

Zagueiro

Crystal Palace

Harry Maguire

Zagueiro

Manchester United

Harry Wilson

Ponta

Fulham

John Stones

Zagueiro

Manchester City

Julian Brandt

Meia Atacante

Borussia Dortmund

Kalidou Koulibaly

Zagueiro

Al-Hilal

Karim Benzema

Centroavante

Al-Ittihad

Koke

Meia

Atlético de Madrid

Leon Goretzka

Meia

Bayern de Munique

Luka Modric

Meia

Milan

Manuel Neuer

Goleiro

Bayern de Munique

Marcos Senesi

Zagueiro

Bournemouth

Mauro Icardi

Centroavante

Galatasaray

Mike Maignan

Goleiro

Milan

Nicolás Otamendi

Zagueiro

Benfica

N'Golo Kanté

Volante

Al-Ittihad

Óscar Mingueza

Lateral direito

Celta

Paulo Dybala

Atacante

Roma

Robert Lewandowski

Centroavante

Barcelona

Rúben Neves

Volante

Al-Hilal

Ryan Sessegnon

Lateral esquerdo

Fulham

Sadio Mané

Atacante

Al-Nassr

Serge Gnabry

Atacante

Bayern de Munique

Vitaliy Mykolenko

Lateral Esquerdo

Everton

Weston McKennie

Meio-campista

Juventus

*Os jogadores listados têm contrato válido até 30 de junho de 2026

Casemiro na Seleção Brasileira
Casemiro em ação pela Seleção Brasileira(Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

