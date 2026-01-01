menu hamburguer
Al-Ahli x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pelo Campeonato Saudita

Confira todas as informações do duelo válido pela 13ª rodada

Jidá (SAU)
Dia 01/01/2026
13:44
Al-Ahli e Al-Nassr se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 14h30 (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Saudita. A partida será realizada no Alinma Stadium, em Jidá (SAU), com transmissão ao vivo da BandSports e Canal GOAT.

Ficha do jogo

AHL
NAS
13ª rodada
Campeonato Saudita
Data e Hora
Sexta-feira, 2 de janeiro, às 14h30 (de Brasília)
Local
Alinma Stadium, em Jidá (SAU)
Árbitro
Irfan Peljto
Onde assistir
BandSports e Canal GOAT

O Al-Ahli chega ao confronto ocupando a quarta colocação do Campeonato Saudita, com 22 pontos, após uma sequência recente marcada por alternância de resultados. A equipe vem de vitória por 2 a 0 sobre o Al-Fayha e tenta ganhar regularidade, mas não contará com Riyad Mahrez, ausente por estar com a seleção da Argélia na Copa Africana de Nações.

O Al-Nassr lidera o campeonato com 31 pontos, somando dez vitórias e um empate em 11 jogos. A equipe vem do primeiro empate na competição, diante do Al-Ettifaq, e busca manter a ponta da tabela fora de casa. Para o duelo, Jorge Jesus terá o desfalque de Sadio Mané, convocado pela seleção de Senegal para a Copa Africana de Nações.

Tudo sobre o jogo entre Al-Ahli e Al-Nassr (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Al-Ahli 🆚 Al-Nassr
13ª rodada — Saudi Pro League
📆 Data e horário: sexta-feira, 2 de janeiro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Alinma Stadium, em Jidá (SAU)
👁️ Onde assistir: BandSports e Canal GOAT
🕴️Arbitragem: Irfan Peljto

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al-Ahli (Técnico: Matthias Jaissle)
Abdulrahman Al-Sanbi; Mohammed Abdulrahman, Merih Demiral, Roger Ibañez e Zakaria Al-Hawsawi; Ziyad Al-Johani, Valentin Atangana, Matheus Gonçalves e Wenderson Galeno; Feras Al-Buraikan e Ivan Toney.

Al-Nassr (Técnico: Jorge Jesus)
Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghanam, Iñigo Martínez, Abdulelah Al-Amri e Saad Al-Nasser; Wesley, Marcelo Brozovic, Ângelo Gabriel e Kingsley Coman; Cristiano Ronaldo e João Félix.

