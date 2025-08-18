menu hamburguer
Jornal português detona estreia de Gyokeres na Premier League

Artilheiro sueco teve atuação apagada em primeira partida oficial pelo Arsenal

Gyokeres comemora gol marcado pelo Arsenal em amistoso de pré-temporada (Foto: Glyn KIRK / AFP)
WhatsApp-Image-2024-03-01-at-10.59.59-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 18/08/2025
10:36
  • Matéria
  • Mais Notícias

Mesmo com a vitória por 1 a 0 do Arsenal sobre o Manchester United, na primeira rodada da Premier League, a estreia oficial de Viktor Gyokeres com a camisa dos Gunners não foi bem vista pela imprensa portuguesa. Um dos nomes mais cobiçados do mercado europeu pela ótima passagem pelo Sporting, o atacante sueco saiu de campo aos 60 minutos sem participar ativamente do jogo.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Isso é a Premier League, Gyokeres: A estreia oficial de Viktor Gyokeres pelo Arsenal durou apenas uma hora e foi para esquecer. O poder físico que fazia dele um jogador quase imbatível em Portugal não será suficiente para se impor na Inglaterra. […] Gyokeres decepcionou. Mostrou-se fora de sintonia e perdido em um time com uma proposta de jogo bem diferente daquela que tinha no Sporting, onde era o centro das atenções. Também pesou o fato de ter ficado mais de um mês sem treinar, o que deixou clara sua falta de ritmo — analisou o jornal português.

O principal motivo que moveu o Arsenal a investir mais de R$ 400 milhões em um atacante é a capacidade de Gyokeres resolver um problema importante no elenco de Mikel Arteta. O técnico espanhol tem uma carência de centroavante na sua equipe e viu no sueco o faro de artilheiro que procura.

— Em Portugal, Gyokeres se impunha pela força física, vantagem semelhante à que Hulk teve no Porto ou Darwin Núñez no Benfica — embora em proporções diferentes. Na Inglaterra, porém, isso não basta: os zagueiros são muito mais fortes e atléticos, e o nível de exigência é incomparável ao da liga portuguesa. Por isso, havia enorme expectativa para sua estreia, ainda mais contra o técnico Ruben Amorim, responsável por levá-lo do Coventry para o Sporting em 2023 — acrescentou.

Jornal português "A Bola" detona estreia de Viktor Gyokeres na Premier League (Foto: Reprodução)

No total, foram 109 gols marcados nas últimas duas temporadas e 27 assistências em 102 jogos disputados. Em 2024/25, Gyokeres marcou 52 gols, sendo o maior artilheiro do Velho Continente e entendeu que gostaria de sair do Sporting e partir para um clube maior.

E a vontade do atleta pesou na negociação. Em forma de protesto pela demora nas negociações, Viktor Gyokeres não se reapresentou ao Sporting logo no início da pré-temporada. O sueco esteve irredutível quanto ao seu desejo de ser jogador do Arsenal.

Além da estreia de Gyokeres, outros jogadores tiveram a primeira experiência com novos clubes: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Benjamim Sesko pelo Manchester United, além de Martín Zubimendi e Noni Madueke pelo Arsenal.

🔢 Números de Viktor Gyökeres pelo Sporting

⚽ 102 jogos
🥅 97 gols
📤 27 assistências
🏆 Títulos: Primeira Liga 2023/24 e 2024/25 e Taça de Portugal 2024/25

