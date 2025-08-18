Jornal português detona estreia de Gyokeres na Premier League

Mesmo com a vitória por 1 a 0 do Arsenal sobre o Manchester United, na primeira rodada da Premier League, a estreia oficial de Viktor Gyokeres com a camisa dos Gunners não foi bem vista pela imprensa portuguesa. Um dos nomes mais cobiçados do mercado europeu pela ótima passagem pelo Sporting, o atacante sueco saiu de campo aos 60 minutos sem participar ativamente do jogo.

— Isso é a Premier League, Gyokeres: A estreia oficial de Viktor Gyokeres pelo Arsenal durou apenas uma hora e foi para esquecer. O poder físico que fazia dele um jogador quase imbatível em Portugal não será suficiente para se impor na Inglaterra. […] Gyokeres decepcionou. Mostrou-se fora de sintonia e perdido em um time com uma proposta de jogo bem diferente daquela que tinha no Sporting, onde era o centro das atenções. Também pesou o fato de ter ficado mais de um mês sem treinar, o que deixou clara sua falta de ritmo — analisou o jornal português.

O principal motivo que moveu o Arsenal a investir mais de R$ 400 milhões em um atacante é a capacidade de Gyokeres resolver um problema importante no elenco de Mikel Arteta. O técnico espanhol tem uma carência de centroavante na sua equipe e viu no sueco o faro de artilheiro que procura.

— Em Portugal, Gyokeres se impunha pela força física, vantagem semelhante à que Hulk teve no Porto ou Darwin Núñez no Benfica — embora em proporções diferentes. Na Inglaterra, porém, isso não basta: os zagueiros são muito mais fortes e atléticos, e o nível de exigência é incomparável ao da liga portuguesa. Por isso, havia enorme expectativa para sua estreia, ainda mais contra o técnico Ruben Amorim, responsável por levá-lo do Coventry para o Sporting em 2023 — acrescentou.

Jornal português "A Bola" detona estreia de Viktor Gyokeres na Premier League (Foto: Reprodução)

No total, foram 109 gols marcados nas últimas duas temporadas e 27 assistências em 102 jogos disputados. Em 2024/25, Gyokeres marcou 52 gols, sendo o maior artilheiro do Velho Continente e entendeu que gostaria de sair do Sporting e partir para um clube maior.

E a vontade do atleta pesou na negociação. Em forma de protesto pela demora nas negociações, Viktor Gyokeres não se reapresentou ao Sporting logo no início da pré-temporada. O sueco esteve irredutível quanto ao seu desejo de ser jogador do Arsenal.

Além da estreia de Gyokeres, outros jogadores tiveram a primeira experiência com novos clubes: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Benjamim Sesko pelo Manchester United, além de Martín Zubimendi e Noni Madueke pelo Arsenal.

