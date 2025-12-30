Time de ex-Palmeiras na Arábia Saudita completa dez jogos de invencibilidade
Andrei Girotto é o destaque defensivo do Al-Taawoun, vice-líder do campeonato
O zagueiro Andrei Girotto, que teve passagem pelo Palmeiras em 2015, está vivendo uma temporada mágica com a camisa do Al-Taawoun. Com a vitória nesta segunda-feira (29) sobre o Al-Najma, a equipe chega à marca de dez jogos de invencibilidade pela Liga Saudita e, com um jogo a mais que o Al-Hilal, a vice-liderança do campeonato.
Em 11 rodadas, os Wolves venceram nove vezes, empataram uma e perderam apenas na estreia para o atual líder, o Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. A última partida do ano para ambas as equipes não foi fiel aos palpites dos torcedores do Al-Taawoun, que imaginavam uma vitória tranquila para cima do último colocado.
No entanto, o jogo foi decidido nos detalhes. Apenas aos 85 minutos, Roger Martínez, atacante do time da casa, conseguiu penetrar a defesa da equipe visitante, liderada por Samir, Ex-Flamengo, e conquistar os três pontos. Andrei comemorou a última vitória do ano e a sequência positiva vivida pela equipe.
— Foi a melhor maneira de finalizar um ano tão especial como o de 2025: uma vitória sofrida, mas muito merecida e, para tornar mais importante, na frente do nosso torcedor. Estamos vivendo um início de temporada mágico. Tivemos um tropeço na primeira rodada, mas aprendemos com o que aconteceu e conseguimos virar a chave muito rápido. Ter o acompanhamento de uma comissão brasileira, liderada pelo professor Chamusca, facilita esse trabalho feito no dia a dia. Para 2026, temos que continuar nesse ritmo, fazendo o que é preciso para competir na parte de cima da tabela — disse Andrei Girotto, ex-Palmeiras.
Em seu terceiro ano na Arábia Saudita, Andrei tem contrato até o final da temporada com o Al-Taawoun, quando vai ficar livre no mercado. O zagueiro recebeu algumas sondagens de clubes brasileiros nessa janela de transferências.
O Al-Taawoun volta a campo no próximo sábado (03) para enfrentar o Al-Ittihad pela Liga Saudita. A equipe pode finalizar o ano como vice-líder, basta o Al-Hilal não vencer o Al-Khlood, 13º colocado, nesta quarta-feira (31).
Carreira de Andrei Girotto, ex-Palmeiras
Formado no Metropolitano, de Santa Catarina, Girotto iniciou a carreira em 2010 e logo seguiu para o América-MG. No clube mineiro, ganhou espaço até ser contratado pelo Palmeiras onde conquistou a Copa do Brasil em 2015. Após a passagem pelo futebol paulista, atuou no Kyoto Sanga, do Japão, e na Chapecoense antes de se transferir para a França.
No Nantes, o ex-Palmeiras viveu o período mais longo de sua carreira. Foram seis temporadas no clube francês, incluindo a conquista da Copa da França em 2022, sobre o Nice, em decisão no Stade de France diante de 80 mil torcedores. A trajetória na Europa consolidou seu nome antes da mudança para o futebol saudita.
Desde 2023, Girotto defende o Al Taawoun onde já disputou uma semifinal da Liga dos Campeões da Ásia. Agora em sua terceira temporada, trabalha para repetir bons desempenhos sob o comando de Roberto Chamusca.
