Após uma temporada avassaladora na Championship (2ª divisão inglesa), o Leeds United retorna à Premier League depois de duas temporadas e tenta se firmar novamente na elite do futebol inglês, após participações instáveis em 2021/22 e 2022/23. Sob o comando do técnico alemão Daniel Farke, os Whites conquistaram o título da Championship com impressionantes 100 pontos.

Domínio na Championship

O Leeds dominou a Championship 2024/25 de forma incontestável, terminando na 1ª colocação com impressionantes 100 pontos e um saldo de gols de +65, o melhor da competição. O ataque foi avassalador, com 95 gols marcados, enquanto a defesa se mostrou sólida, sofrendo apenas 30 gols. Destaques individuais como Joël Piroe (19 gols e 7 assistências), Daniel James (12 gols e 9 assistências) e Manor Solomon (10 gols e 12 assistências) foram fundamentais para a campanha.

Filosofia do treinador pode conflitar com realidade da equipe na elite

O técnico Daniel Farke é conhecido por sua filosofia tática baseada na posse de bola e na construção paciente do jogo, buscando controlar o ritmo e o posicionamento para reduzir ameaças adversárias. Suas equipes priorizam a saída desde a defesa, com movimentos ofensivos progressivos e elaborados para criar sobrecargas no ataque.

Estevão Ferreira, do canal "Not Soccer", expressa sua curiosidade e cautela em relação à adaptação do Leeds à elite:

— Eu estou curioso para ver o quão defensivamente estável eles vão conseguir ser nesta temporada. Porque eles sobem com o Daniel Farke, e não é a primeira vez que ele sobe 'arrebentando' a Championship, ele já fez isso com o Norwich (em 2018/19). E se vocês lembram bem, ele sobe com um Norwich City, que parecia uma versão verde e amarela do Manchester City na segunda divisão, e quando sobe (para Premier League), ele é trazido para a realidade.

Estevão continua, abordando o novo desafio de Farke:

— Então, eu tenho um receio de como o ele vai interpretar essa nova tentativa, porque o time dele subiu através de 100 pontos. Quando um time faz cem pontos na segunda divisão, eu imagino que ele ataca muito, e isso é um traço dos times dele. Contudo, como você vai adaptar isso, mesmo com 85 milhões (de euros) investidos? [...] A minha preocupação é, se esse time que subiu dependendo bastante das partidas que fez o Daniel James, for depender novamente dele, que é um jogador fisicamente muito vulnerável, e que eu não sei até que ponto vai ser defensivamente estável no campeonato, pode correr o risco maior de cair de volta.

Daniel Farke, técnico do Leeds United, já esteve na Premier League na temporada 2019/20, com o Norwich City (Foto: Divulgação)

Agressividade no mercado de transferências

Para encarar os desafios da Premier League, o Leeds foi agressivo no mercado e investiu mais de 85 milhões de euros. Entre as principais contratações estão o atacante Dominic Calvert-Lewin, que chegou sem custos após deixar o Everton e é conhecido por seu jogo aéreo e capacidade de reter a bola.

Outros reforços importantes incluem os meio-campistas Sean Longstaff (13,8 milhões de euros, ex-Newcastle) e Anton Stach (20 milhões, ex-Hoffenheim), além dos defensores Jaka Bijol (15 milhões) e Sebastiaan Bornauw (5,1 milhões).

Um nome conhecido do futebol brasileiro também desembarca em Elland Road: o goleiro Lucas Perri, ex-Botafogo e São Paulo, contratado junto ao Lyon por 16 milhões de euros e já tratado como titular.

Saídas que podem impactar

Apesar do investimento e das chegadas de jogadores com experiência na Premier League, o Leeds perdeu peças importantes, como Junior Firpo, além do fim do empréstimo de Manor Solomon. Para manter a coesão, será essencial que as novas contratações se adaptem rapidamente.

O grande desafio será ajustar o estilo de posse de bola de Farke a uma liga muito mais exigente, em que erros são punidos com severidade. A produtividade de Daniel James e demais peças ofensivas contra defesas de elite, somada à consistência da defesa, será determinante para que o Leeds alcance seu principal objetivo: evitar o rebaixamento.

O quem vem por ai?

O Leeds United abre a temporada jogando contra o Everton, em Elland Road, nesta segunda-feira (18) às 16h (horário de Brasília).

