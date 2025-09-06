Bruninho, filho de Eliza Samudio, é convocado para a Seleção Brasileira
Goleiro do Botafogo é um dos destaques do país na categoria
Filho de Eliza Samudio, o goleiro Bruno Samudio, o "Bruninho", do Botafogo, foi convocado pelo técnico Guilherme Dalla Déa para a Seleção Brasileira Sub-15. Os jovens disputarão a Conmebol Liga Evolución, de 26 de setembro a 6 de outubro, em Assunção, no Paraguai.
Bruno Samudio é um dos destaques da base alvinegra e tem figurado em chamadas da Seleção na categoria. Além dele, também representará o Alvinegro na Seleção o atacante Cauã.
Em junho desde ano, Bruninho levantou o troféu da Rimini Cup Sub-15 com a camisa do Botafogo. O goleiro, que iniciou no Athletico-PR, se transferiu para o clube carioca e é o capitão do time comandado por Douglas Coelho.
Antes da participação na Conmebol Liga Evolución, a Seleção Brasileira Sub-15 terá período de treinos em, Palmas, Tocantins, de 11 a 22 de setembro, no Centro de Desenvolvimento do Futebol, inaugurado recentemente pela CBF.
Veja a lista de convocados para a Seleção Sub-15:
Goleiros
Bruno Samudio (Botafogo)
Miguel (Ferroviária)
Defensores
Henrique Lemos (Cruzeiro)
Alexsander (Grêmio)
Geovane (Vitória)
Lucas Miranda (São Paulo)
Ruan Pablo (Palmeiras)
Guilherme (Athletico-PR)
Meio-campistas
Myguel Sousa (Red Bull Bragantino)
Lucas Lopes (Corinthians)
Pedro Henrique (Palmeiras)
Vitinho (Fluminense)
José Henrique (Athletico-PR)
Leo Rodrigues (Corinthians)
Atacantes
Emanuel (Athletico-PR)
Allan Santos (Vasco)
Cauã (Botafogo)
Caio (Palmeiras)
Jean Carlos (Fluminense)
Rodrigo Jr (Vasco)
