Jogadores se reapresentam para último jogo do Brasil pelas Eliminatórias

TERESÓPOLIS - Depois de um dia de folga, a Seleção Brasileira se reapresentou neste sábado (6) na Granja Comary, em Teresópolis, para finalizar os preparativos para a partida com a Bolívia, na terça-feira (9), em El Alto. O jogo será o último do Brasil pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

➡️Seguro, Bruno Guimarães vai garantindo uma vaga na Copa do Mundo

O grupo de jogadores em Teresópolis tem uma novidade. Trata-se do meia Andreas Pereira, novo reforço do Palmeiras, que foi chamado para a vaga de Kaio Jorge na sexta-feira (5). O atacante do Cruzeiro, que entrou no segundo tempo na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Chile, sentiu lesão muscular naquele jogo e acabou cortado.

A Seleção fará mais três treinos em Teresópolis — a programação original previa quatro, mas o técnico Carlo Ancelotti decidiu dar folga aos jogadores nessa sexta. A atividade deste sábado será acompanhada por familiares de jogadores e patrocinadores, mas será fechada à imprensa.

Escalação do Brasil terá mudanças diante da Bolívia

Logo após a partida diante do Chile, o técnico Carlo Ancelotti deixou em aberto a possibilidade de fazer mudanças no time para o jogo em El Alto. O técnico deixou claro que o Brasil quer jogar para vencer, e que eventuais alterações na formação podem acontecer pela característica do jogo.

Uma mudança, porém, é certa. O volante Casemiro levou o segundo cartão amarelo no jogo de quinta-feira e está suspenso. Ele foi liberado da delegação e não se reapresentou em Teresópolis. Andrey Santos deve ser o substituto.

Além do treino deste sábado, a Seleção terá atividades no domingo e na segunda-feira na Granja Comary. No mesmo dia, o grupo viaja à Bolívia. O Brasil encara os bolivianos, na altitude 4.150 metros de El Alto, na terça, a partir as 20h30 (de Brasília).