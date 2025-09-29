No último sábado (27), Manchester United perdeu para o Brentford por 3 a 1, na Premier League. Foi a terceira derrota dos Red Devils em seis partidas do Campeonato Inglês. O revés aumentou a instabilidade de Ruben Amorim no comando técnico do United

O jornal inglês "The Guardian" detonou o técnico do Manchester United após mais uma derrota na Premier League. Para o portal, Ruben Amorim não tem mais espaço no comando dos Red Devils. Estatisticamente, Amorim ostenta o pior desempenho de um técnico do United desde a Segunda Guerra Mundial.

Ruben Amorim deixa campo de jogo entre Manchester United e Fulham de cabeça baixa (Foto: Justin Tallis/AFP)

— Após o jogo, Amorim culpou a péssima atuação de sua equipe. Também o árbitro. Também o Brentford, por jogar de forma agressiva. A realidade é a seguinte: em qualquer clube normal, não marcado por recentes demissões, Amorim já teria perdido o cargo — afirmou “The Guardian”

— No tempo em que está no clube, Amorim alcançou apenas uma coisa: um time que antes parecia ruim por razões difusas entre cultura e fantasmas nas paredes agora é ruim de uma forma altamente específica, moldada por Amorim — completou

— Ele (Rubem Amorim), pelo menos, construiu um time à sua imagem. E sim, essa imagem é consistentemente falha, um esboço a lápis de um livro didático sobreposto à vida humana complexa e esfarrapada, por um treinador que anuncia ao adversário exatamente o que vai fazer e depois parece chocado a cada semana ao ser assaltado em campo — finalizou

Segundo o jornal “Mirror”, o Manchester United definiu uma lista de cinco opções para substituir Rubem Amorim. A seleção incluiu o ex-técnico da Inglaterra e outros comandantes da Premier League

Próximos jogos do Manchester United

Com a derrota, os Red Devills estão na décima quarta posição da Premier League com apenas 6 pontos em seis partidas. No próximo sábado (4), a equipe de Ruben Amorim encara o Sunderland no Old Trafford, às 11h (de Brasília), pelo Campeonato Inglês.

