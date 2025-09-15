Contratado em novembro de 2024 para suceder Erik ten Hag, Rúben Amorim chegou ao Manchester United com a missão de devolver competitividade a um clube vencedor. Mas, menos de um ano depois, os números do treinador português chamam atenção de forma negativa. Estatisticamente, Amorim ostenta o pior desempenho de um técnico do United desde a Segunda Guerra Mundial.

Na Premier League de 2024/25, os Red Devils terminaram a temporada na 15ª posição, com 42 pontos, firmando uma de suas piores temporadas na história do Campeonato Inglês. Em 2025/26, apesar de ter um investimento superior a 250 milhões de euros em reforços como Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko, a crise se agravou no início da nova Premier League. Em quatro jogos, o time somou apenas quatro pontos, sofreu sete gols e perdeu por 3 a 0 para o rival Manchester City – seu pior começo desde 1992/93.

Os números evidenciam a queda de rendimento. Amorim tem a menor porcentagem de vitórias (36,17%) entre todos os técnicos do clube desde a Segunda Guerra Mundial. Desde a sua estreia no comando, a equipa acumulou 31 pontos com um saldo de gols negativo de -13 , o pior registo para uma equipe na competição durante esse período.

Entre os treinadores que comandaram pelo menos 20 jogos da Premier League pelo United, apenas Alfred Albut (20%) e Scott Duncan (24%), ambos antes de 1940, têm uma porcentagem de vitórias menor que Amorim. Além disso, o United caiu na primeira fase da Copa da Liga Inglesa para o modesto Grimsby Town, da quarta divisão.

Rúben Amorim estaria abalado com fase do clube

Ruben Amorim, técnico do Manchester United, concedeu entrevista coletiva após a derrota para o Manchester City por 3 a 0 no dérbi de domingo (14). Visivelmente abalado após a partida, o treinador português declarou que está "sofrendo mais que a torcida" e que pensa o melhor para o clube.

— Minha mensagem é que vou dar tudo de mim. Vou fazer de tudo, sempre pensando no que é melhor para o clube. Até chegar aqui, farei o meu melhor. O resto não é decisão minha. Estou sofrendo mais do que a torcida — disse Ruben Amorim.

Na corda bamba pelos maus resultados desde que assumiu o comando dos Red Devils, o técnico sugeriu que a diretoria teria que demiti-lo se quisesse ver uma mudança no esquema tático. Ruben Amorim reconheceu que esse histórico trará pressão e críticas, mas acredita que sua equipe está melhorando em comparação ao ano anterior.

— Eu entendo (as críticas) e aceito. Não é um histórico que se deve ter no Manchester United. Há muitas coisas. Vocês não têm ideia do que aconteceu nesses meses, mas eu aceito isso. Não vou mudar. Quando eu quiser mudar minha filosofia, eu mudo. Se não, vocês terão que mudar o treinador — seguiu.

