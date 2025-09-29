Chelsea x Benfica: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga
Chelsea e Benfica terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING). O jogo terá transmissão do SBT, TNT e HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Chelsea 🔵
O Chelsea chega para o primeiro compromisso como mandante nesta Champions após a derrota para o Bayern na estreia da competição. Campeão do Mundial de Clubes, ocupa a oitava colocação na Premier League e tenta melhorar as atuações recentes.
Benfica 🔴⚪
José Mourinho vai para o seu quarto jogo no comando do Benfica, o primeiro pela Champions League. Até o momento, o treinador teve duas vitórias e um empate, e tentará recuperar a equipe no torneio continental, após a derrota contra o Qarabag, que marcou a saída de Bruno Lage a frente do clube português.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Chelsea e Benfica (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 🆚 Benfica
2ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max
🕴️Arbitragem: Daniel Siebert (Alemanha)
🚩 Assistentes: Jan Siedel (Alemanha), Rafael Foltyn (Alemanha) e Sascha Stegemann (Alemanha)
📺 VAR: Christian Dingert (Alemanha) e Tomasz Kwiatkowski (Polônia)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Robert Sanchez; Reece James, Jorrel Hato, Travoh Chalobah e Marc Cucurella; Enzo Fernández e Moisés Caicedo; Estevão, Facundo Buonanotte e Pedro Neto; João Pedro.
❌ Desfalques: Adarabioyo, Cole Palmer, Liam Delap, Dario Essugo e Levi Colwill.
❓ Dúvidas: Wesley Fofana.
Benfica (Técnico: José Mourinho)
Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Antonio Silva, Otamendi e Samuel Dahl; Richard Ríos e Enzo Barrenechea; Dodi Lukebakio, Georgiy Sudakov e Andreas Schjelderup; Vangelis Pavlidis.
❌ Desfalques: Alexander Bah, Bruma e Manu.
❓ Dúvidas: -
