Manchester United lista cinco alvos para substituir Ruben Amorim

Ruben Amorim está sob pressão no Manchester United e tem três jogos para melhorar resultados.

Ruben Amorim está sob grande pressão no Manchester United e recebeu um ultimato de três partidas para melhorar os resultados e performance da equipe, segundo o jornal “Mirror”. O veículo inglês ainda informa que os Red Devils definiram uma lista de cinco opções para substituir Amorim, incluindo Gareth Southgate, ex-treinador da seleção inglesa.

A sequência em questão, que tende a ser decisiva para Ruben Amorim, coloca o Chelsea, em casa, o Brentford, fora, e o Sunderland, mais uma vez em Old Trafford, no caminho da equipe. Em caso de insucesso e demissão do português, o Manchester United listou cinco treinadores para substituí-lo: Oliver Glasner, do Crystal Palace; Gareth Southgate, livre no mercado; Andoni Iraola, do Bournemouth; Mauricio Pochettino, da seleção dos Estados Unidos; Marco Silva, do Fulham.

Southgate, Pochettino e Marco Silva já tiveram seus nomes ligados ao Manchester United antes mesmo de Ruben Amorim assumir a equipe, no meio da última temporada. Neste caso, o ex-treinador da seleção inglesa seria a opção mais viável, já que está livre no mercado.

Desempenho aquém da expectativa no United

Diante do grande trabalho no Sporting e o interesse de diversos clubes, Ruben Amorim assumiu o comando do Manchester United no meio da última temporada e totalizou 47 jogos disputados, somando apenas 17 vitórias. Em 2025/26, o único resultado positivo conquistado pelos Red Devils até então foi a vitória sobre o Burnley, que ainda foi sob fortes emoções. Portanto, existe uma grande pressão para a virada de chave em Old Trafford e a afirmação de Amorim.

