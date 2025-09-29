Inter de Milão x Slavia Praga: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga
Inter de Milão e Slavia Praga terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), no Stadio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA). O jogo terá transmissão exclusiva da HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Inter de Milão 🔵⚫
Finalista na última edição da Champions, a Inter tenta se reerguer após a dura goleada sofrida para o PSG na decisão em 2024/25. Apesar das dificuldades no início da temporada, a equipe de Cristian Chivu vem de triunfo sobre o Ajax na estreia da Liga dos Campeões e duas vitórias seguidas no Campeonato Italiano.
Slavia Praga 🔴⚪
O Slavia Praga, por outro lado, empatou em 2 a 2 contra o Bodo Glimt, na primeira partida da fase de liga da Champions. Desde então, a equipe vem de mais um empate e duas vitórias seguidas - pela Copa da República Tcheca e o Campeonato Tcheco.
Tudo sobre o jogo entre Inter de Milão e Slavia Praga (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Inter de Milão 🆚 Slavia Praga
2ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Stadio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🕴️Arbitragem: Christopher Kavanagh (Inglaterra)
🚩 Assistentes: Daniel Cook (Inglaterra), Ian Hussin (Inglaterra) e Robert Jones (Inglaterra)
📺 VAR: Jarred Gillett (Austrália) e Tiago Bruno Lopes Martins (Portugal)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)
Yann Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Denzel Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic e Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martínez.
❌ Desfalques: -
❓ Dúvidas: -
Slavia Praga (Técnico: Jindrich Trpisovský)
Stanek; Doudera, Zima, Stepan Chaloupek e Zmrzly; Zafeiris e Oscar Dorley; Vasil Kusej, Sadílek e Provod; Chorý.
❌ Desfalques: Dominik Javorcek, Filip Horský e Petr Sevcík.
❓ Dúvidas: Tomas Holes e Igoh Ogbu.
