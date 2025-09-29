menu hamburguer
Inter de Milão x Slavia Praga: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League

Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga

Milão (ITA)
Dia 29/09/2025
14:30
Inter de Milão x Slavia Praga: segunda rodada da fase de liga da Champions League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraInter de Milão x Slavia Praga: segunda rodada da fase de liga da Champions League (Foto: Arte/Lance!)
Inter de Milão e Slavia Praga terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), no Stadio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA). O jogo terá transmissão exclusiva da HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Inter de Milão 🔵⚫

Finalista na última edição da Champions, a Inter tenta se reerguer após a dura goleada sofrida para o PSG na decisão em 2024/25. Apesar das dificuldades no início da temporada, a equipe de Cristian Chivu vem de triunfo sobre o Ajax na estreia da Liga dos Campeões e duas vitórias seguidas no Campeonato Italiano.

Slavia Praga 🔴⚪

O Slavia Praga, por outro lado, empatou em 2 a 2 contra o Bodo Glimt, na primeira partida da fase de liga da Champions. Desde então, a equipe vem de mais um empate e duas vitórias seguidas - pela Copa da República Tcheca e o Campeonato Tcheco.

Tudo sobre o jogo entre Inter de Milão e Slavia Praga (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Inter de Milão 🆚 Slavia Praga
2ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Stadio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🕴️Arbitragem: Christopher Kavanagh (Inglaterra)
🚩 Assistentes: Daniel Cook (Inglaterra), Ian Hussin (Inglaterra) e Robert Jones (Inglaterra)
📺 VAR: Jarred Gillett (Austrália) e Tiago Bruno Lopes Martins (Portugal)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)
Yann Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Denzel Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic e Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martínez.

❌ Desfalques: -
Dúvidas: -

Slavia Praga (Técnico: Jindrich Trpisovský)
Stanek; Doudera, Zima, Stepan Chaloupek e Zmrzly; Zafeiris e Oscar Dorley; Vasil Kusej, Sadílek e Provod; Chorý.

❌ Desfalques: Dominik Javorcek, Filip Horský e Petr Sevcík.
Dúvidas: Tomas Holes e Igoh Ogbu.

Jogadores da Inter de Milão comemoram gol no Campeonato Italiano (Foto: Juan Mabromata/AFP)
Jogadores da Inter de Milão comemoram gol no Campeonato Italiano (Foto: Juan Mabromata/AFP)

