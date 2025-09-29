Inter de Milão e Slavia Praga terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), no Stadio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA). O jogo terá transmissão exclusiva da HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Inter de Milão 🔵⚫

Finalista na última edição da Champions, a Inter tenta se reerguer após a dura goleada sofrida para o PSG na decisão em 2024/25. Apesar das dificuldades no início da temporada, a equipe de Cristian Chivu vem de triunfo sobre o Ajax na estreia da Liga dos Campeões e duas vitórias seguidas no Campeonato Italiano.

Slavia Praga 🔴⚪

O Slavia Praga, por outro lado, empatou em 2 a 2 contra o Bodo Glimt, na primeira partida da fase de liga da Champions. Desde então, a equipe vem de mais um empate e duas vitórias seguidas - pela Copa da República Tcheca e o Campeonato Tcheco.

Tudo sobre o jogo entre Inter de Milão e Slavia Praga (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Inter de Milão 🆚 Slavia Praga

2ª rodada — Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 30 de setembro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Stadio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

👁️ Onde assistir: HBO Max

🕴️Arbitragem: Christopher Kavanagh (Inglaterra)

🚩 Assistentes: Daniel Cook (Inglaterra), Ian Hussin (Inglaterra) e Robert Jones (Inglaterra)

📺 VAR: Jarred Gillett (Austrália) e Tiago Bruno Lopes Martins (Portugal)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)

Yann Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Denzel Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic e Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martínez.

❌ Desfalques: -

❓ Dúvidas: -

Slavia Praga (Técnico: Jindrich Trpisovský)

Stanek; Doudera, Zima, Stepan Chaloupek e Zmrzly; Zafeiris e Oscar Dorley; Vasil Kusej, Sadílek e Provod; Chorý.

❌ Desfalques: Dominik Javorcek, Filip Horský e Petr Sevcík.

❓ Dúvidas: Tomas Holes e Igoh Ogbu.

