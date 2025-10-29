Jornal europeu expõe situação de Flamengo e Fluminense: 'Ruína de 320 milhões'

Nos últimos anos, Flamengo e Fluminense foram os responsáveis pela concessão esportiva do uso do Maracanã, um dos palcos mais importantes do futebol mundial. O estádio poderá ser incluído na lista de bens do Estado do Rio de Janeiro passíveis de leilão para auxiliar no pagamento da dívida com a União. A decisão foi anunciada após reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realizada em 22 de outubro. A notícia repercutiu na imprensa internacional especializada e amanheceu no jornal espanhol "As" desta quarta-feira (29).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Entenda o caso 🏟️

O presidente da comissão, Rodrigo Amorim (União), confirmou a inclusão do estádio e das áreas adjacentes no projeto. Segundo o deputado, cada partida realizada no Maracanã gera um custo aproximado de R$ 1 milhão, o que reforça a necessidade de repensar o modelo atual.

continua após a publicidade

A proposta, aliás, inclui todo o Complexo do Maracanã, composto pelo ginásio do Maracanãzinho, pelo terreno do estádio de atletismo Célio de Barros e pelo Parque Aquático Júlio Delamare. Todos esses equipamentos esportivos estão sob administração estadual e exigem manutenção constante, o que gera custos expressivos aos cofres públicos.

➡️ Entenda como fica a concessão do Maracanã caso o estádio vá a leilão

E o "As"? 📰

Assim, o veículo espanhol noticiou a situação como um dos dias mais difíceis da história do estádio; além disso, ressaltou que o local já sediou finais de Copa do Mundo, Libertadores e Copa América. Com pesar na escrita, evidenciou que o Maracanã poderá passar à propriedade de uma única pessoa ou de um grupo privado.

continua após a publicidade

Ao concluir a análise, o "As" mencionou a possibilidade de Flamengo e Fluminense adquirirem o estádio. Ambos utilizam o Maracanã como mando de campo, mas o Rubro-Negro mantém planos de construir uma arena própria em menos de uma década.

A eventual venda do Maracanã, contudo, cria a oportunidade para que os clubes se tornem proprietários do local que hoje consideram sua casa. O Fluminense, para o jornal, demonstra menor interesse em deixar o estádio. O contrato atual de concessão com as duas equipes permanece vigente até 2044.

Jornal "As" sobre a situação atual do Maracanã, a casa de Flamengo e Fluminense (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Maracanã, uma ruína de 320 milhões (título). O estado do Rio de Janeiro está colocando um dos estádios mais lendários da história à venda para cobrir uma dívida. Sua manutenção é muito cara e mais uma fonte de prejuízos (subtítulo).

— O Maracanã é o estádio esportivo mais importante de toda a América do Sul e um dos mais emblemáticos do mundo. Seu proprietário, o estado do Rio de Janeiro, forçado a vendê-lo para pagar sua dívida multimilionária com o governo federal brasileiro, lançou com um preço inicial de 320 milhões de euros.

— É a casa dos dois maiores clubes do Rio e da seleção de futebol mais vitoriosa do mundo, e agora pode ser de propriedade de alguém.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial