Atacante do Tottenham pode trocar de clube na Premier League

O Tottenham pode perder um de seus atacantes já na janela de transferências de janeiro. Herói da Europa League na temporada passada, Brennan Johnson se tornou alvo do Crystal Palace, de acordo com o jornal "The Telegraph".

A intenção do Palace é se precaver quanto a perda de Ismaila Sarr, que além de estar afastado por uma lesão no ligamento do tornozelo há algum tempo, poderá ser convocado por Senegal para a Copa Africana de Nações. Além disso, Oliver Glasner quer dar profundidade ao elenco visando brigar por uma vaga europeia.

Contratado pelo Tottenham junto ao Nottingham Forest por cerca de 60 milhões de euros em 2023 (R$ 381 milhões na cotação atual) e apesar de um bom início na atual temporada, Brennan Johnson tem enfrentado dificuldades para ter minutos sob o comando de Thomas Frank, o que justifica a possibilidade de uma saída já em janeiro.

Alvo do Palace, Brennan Johnson comemora gol marcado pelo Tottenham sobre o Manchester City pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Números estão aquém da última temporada

Autor do gol do título do Tottenham na Europa League, Brennan Johnson está aquém do esperado nessa temporada. Até então, são 19 partidas pelos Spurs, com quatro gols marcados. Em 2024/25, o atacante galês balançou as redes 17 vezes em 50 jogos pelo clube do norte de Londres. A falta de minutos afeta diretamente esses números, o que pode facilitar as negociações para o Crystal Palace.

