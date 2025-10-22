Maracanã pode ir a leilão para quitar dívida; entenda

O Complexo do Maracanã, um dos principais símbolos esportivos do Brasil, pode ser incluído na lista de bens do Estado do Rio de Janeiro que poderão ir a leilão para auxiliar no pagamento da dívida com a União. A medida foi anunciada após reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realizada nesta quarta-feira (22). O presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim (União), confirmou a inclusão do estádio e das áreas adjacentes no projeto.

Segundo Amorim, a decisão busca reduzir os altos custos de manutenção do complexo e abrir caminho para um modelo de gestão mais eficiente, possivelmente via concessão de longo prazo à iniciativa privada.

- Não é razoável que o Estado arque com despesas tão elevadas para manter o espaço, sem uma solução definitiva que garanta sustentabilidade financeira e melhor aproveitamento do local - afirmou o parlamentar.

De acordo com ele, cada partida realizada no Maracanã gera um custo aproximado de R$ 1 milhão, o que reforça a necessidade de repensar o modelo atual.

Além do estádio principal, a proposta abrange todo o Complexo do Maracanã, incluindo o ginásio do Maracanãzinho, o terreno onde funcionava o antigo estádio de atletismo Célio de Barros e o Parque Aquático Júlio Delamare. Todos esses equipamentos esportivos estão sob administração estadual e exigem manutenção constante, o que representa gastos significativos aos cofres públicos.

O projeto de lei, que agora soma 62 imóveis passíveis de alienação, ainda será submetido à votação no plenário da Alerj. Durante essa etapa, os deputados poderão apresentar emendas e ajustes à proposta. Caso seja aprovada, a medida permitirá ao governo estadual utilizar os recursos provenientes dos leilões para abater parte da dívida com o governo federal.

A inclusão do Maracanã na lista reacende o debate sobre o futuro do estádio, que é palco de grandes eventos esportivos e culturais, e desperta discussões sobre o equilíbrio entre a preservação de um patrimônio histórico e a necessidade de ajuste fiscal do Estado.

Gestão do Estádio pertence à dupla Fla-Flu

Flamengo e Fluminense ainda não se pronunciaram sobre o anúncio feito nesta quarta-feira. O time rubro-negro, inclusive, entrou em campo para enfrentar o Racing, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. O Tricolor foi derrotado, na última segunda-feira, no estádio pelo Vasco (2 a 0).

