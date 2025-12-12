Ex-Atlético-MG comemora vitória na Europa League e mira vaga na próxima fase

O zagueiro Rodrigão, revelado pelo Atlético-MG, comemorou a vitória por 1 a 0 do Estrela Vermelha sobre o Sturm Graz, nesta quinta-feira (11), fora de casa, pela sexta rodada da fase de liga da Europa League. O resultado deixa o clube sérvio mais próximo da vaga na próxima fase.

Aos 30 anos, Rodrigão disputa a competição continental pela primeira vez. O zagueiro chegou ao Estrela Vermelha em maio, após passagem pelo Zenit, onde atuou em 56 partidas, marcou três gols e conquistou três títulos da liga russa, duas Copas da Rússia e uma Supercopa. Ele tem contrato com o clube até meados de 2027.

— Foi uma vitória muito importante. São três pontos que nos mantém mais perto da classificação. Sem tomar gol nos dá ainda mais confiança — declarou.

Rodrigão em ação no Estrela Vermelha (Foto: Divulgação/Estrela Vermelha)

Caminho pela próxima fase

Os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto as equipes do 9º ao 24º disputam um playoff. O Estrela Vermelha ocupa o 17º lugar, com 10 pontos.

— Acho que estamos muito bem e ainda mais junto com o apoio dos nossos torcedores. Eles estão sempre nos apoiando, seja onde for que vamos jogar. A Liga Europa traz uma visibilidade muito grande. É uma grande competição e estou feliz por estar disputando — comemorou o jogador

Formado nas categorias de base do Atlético-MG, Rodrigão passou pelo profissional em 2017 e acumulou experiências por Caldense, Coimbra, Boa Esporte e Ferroviária. No exterior, também defendeu Gil Vicente, de Portugal, e Sochi, da Rússia.

