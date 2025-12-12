Galatasaray mira contratação de zagueiro do Real Madrid; veja
Defensor poderá assinar pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro
O Galatasaray está ativo no mercado e, a partir disso, os turcos identificaram um medalhão do Real Madrid como oportunidade: Antonio Rüdiger. As informações apuradas pelos jornais "Fanatik" e "AS" dão conta de que o alemão ainda não renovou seu contrato e poderá assinar um pré-acordo com qualquer clube a partir de janeiro.
Dessa forma, a intenção do Galatasaray é negociar com Rüdiger para a próxima temporada e começar a tratar de valores e tempo de vínculo a partir do próximo mês. O treinador Okan Buruk avalia o defensor do Real Madrid com entusiasmo, alinhado ao perfil que o clube vem buscando nas últimas janelas, como Leroy Sané e Victor Osimhen.
Apesar disso, a renovação de contrato entre Antonio Rüdiger e Real Madrid ainda pode acontecer, já que existe a possibilidade de uma nova rodada de conversas ocorrer. A grande questão para a resolução das tratativas não é a idade do alemão e sim sobre sua condição física desde o fim de 2024/25.
Lesões atrapalham continuidade com Xabi Alonso
Antonio Rüdiger atravessa um período de muitas lesões desde o fim da última temporada, o que vem atrapalhando sua continuidade sob o comando de Xabi Alonso. Em 2025/26, até então, o zagueiro atuou em somente cinco oportunidades, voltando ao time na última quarta-feira (10), na derrota para o Manchester City. Para efeito de comparação, Rüdiger atuou em 55 partidas em 2024/25.
