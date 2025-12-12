menu hamburguer
Futebol Internacional

Galatasaray mira contratação de zagueiro do Real Madrid; veja

Defensor poderá assinar pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/12/2025
19:16
Jogadores do Real Madrid lamentando derrota na Champions League (Foto: Thomas Coex/AFP)
imagem cameraReal Madrid pode perder zagueiro para o Galatasaray (Foto: Thomas Coex/AFP)
  Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Galatasaray está interessado em Antonio Rüdiger do Real Madrid.
Rüdiger pode assinar um pré-acordo com outro clube a partir de janeiro.
O Galatasaray deseja negociar valores e tempo de vínculo com o jogador.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Galatasaray está ativo no mercado e, a partir disso, os turcos identificaram um medalhão do Real Madrid como oportunidade: Antonio Rüdiger. As informações apuradas pelos jornais "Fanatik" e "AS" dão conta de que o alemão ainda não renovou seu contrato e poderá assinar um pré-acordo com qualquer clube a partir de janeiro.

Dessa forma, a intenção do Galatasaray é negociar com Rüdiger para a próxima temporada e começar a tratar de valores e tempo de vínculo a partir do próximo mês. O treinador Okan Buruk avalia o defensor do Real Madrid com entusiasmo, alinhado ao perfil que o clube vem buscando nas últimas janelas, como Leroy Sané e Victor Osimhen.

Apesar disso, a renovação de contrato entre Antonio Rüdiger e Real Madrid ainda pode acontecer, já que existe a possibilidade de uma nova rodada de conversas ocorrer. A grande questão para a resolução das tratativas não é a idade do alemão e sim sobre sua condição física desde o fim de 2024/25.

Antonio Rüdiger é contido por Salomón Rondón após possível caso de racismo em Real Madrid x Pachuca (Foto: Paul Ellis/AFP)
Um dos líderes do Real Madrid, Antonio Rüdiger vira alvo do Galatasaray (Foto: Paul Ellis/AFP)

Lesões atrapalham continuidade com Xabi Alonso

Antonio Rüdiger atravessa um período de muitas lesões desde o fim da última temporada, o que vem atrapalhando sua continuidade sob o comando de Xabi Alonso. Em 2025/26, até então, o zagueiro atuou em somente cinco oportunidades, voltando ao time na última quarta-feira (10), na derrota para o Manchester City. Para efeito de comparação, Rüdiger atuou em 55 partidas em 2024/25.

