Futebol Internacional

Talisca marca hat-trick e é destaque na rodada da Europa League

Meia-atacante brasileiro se tornou vice-artilheiro da competição

Anderson Talisca comemora gol pelo Fernerbahçe (Foto: Fenerbahçe / Divulgação)
O atacante brasileiro Anderson Talisca foi o principal nome na vitória expressiva do Fenerbahçe por 4 a 0 sobre o SK Brann, em partida válida pela sexta rodada da fase de grupos da Europa League. O camisa 94 marcou três gols no confronto disputado nesta quinta-feira, 11 de dezembro, na Noruega, garantindo à equipe comandada pelo técnico Domenico Tedesco a manutenção na zona de classificação para a próxima etapa da competição.

Com a performance destacada, o meia-atacante chegou ao seu quarto gol no torneio, sendo o vice-artilheiro, com outros seis jogadores e dois atrás do líder da estatística, Petar Stanic, do Ludogoretes-BUL. O triunfo consolidou a invencibilidade do Fenerbahçe, que agora soma cinco jogos sem derrota na Europa League.

Análise da atuação e próximo jogo

A eficiência ofensiva do time turco foi evidente, sendo majoritariamente conduzida pelos gols de Talisca. O jogador celebrou a vitória e o desempenho individual, reforçando o foco do time nos objetivos da temporada.

— Fico muito feliz pelos três gols e pelo desempenho da equipe. Trabalhamos com foco total nessa partida, e conseguir impor o nosso futebol em uma competição tão importante é motivo de grande orgulho. Seguimos juntos e confiantes na busca pelos nossos objetivos na temporada — declarou Talisca.

Atualmente, o Fenerbahçe ocupa a 12ª posição na tabela geral do torneio. O próximo compromisso da equipe na Liga Europa será no dia 22 de janeiro, quando enfrentará o Aston Villa, na Turquia.

