Jorge Jesus se irrita em coletiva após eliminação do Al-Nassr

Jesus reconhece que o adversário foi mais forte e que a Copa do Rei era um objetivo.

Jorge Jesus se irritou durante a coletiva de imprensa pós derrota do Al-Nassr para o Al-Ittihad, pelas oitavas de final da Copa do Rei Saudita. Ao ser questionado sobre seu retrospecto contra Sergio Conceição, conterrâneo que recém-assumiu o rival da última terça-feira (28), o português esbravejou.

"Mas você quer que a gente fale do Campeonato Português? Que perguntas são essas? Hoje nós perdemos a possibilidade de ganhar uma grande competição. O campeonato é a nossa prioridade, e a Copa do Rei era o segundo objetivo, mas falhamos porque o adversário foi mais forte que nós", disse Jorge Jesus.

A pergunta que irritou Jorge Jesus fazia referência ao fato de o técnico do Al-Nassr acumular três derrotas e dois empates contra times de Sergio Conceição. A última vez que o Mister venceu uma equipe comandada pelo compatriota foi em 2018. O retrospecto desfavorável se extendeu e custou ao clube de Jesus, Cristiano Ronaldo e companhia, a possibilidade de vencer um troféu importante na temporada.

Al-Ittihad venceu Al-Nassr de Cristiano Ronaldo nas oitavas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita (Foto: Divulgação/Al-Ittihad)

Temporada do Al-Nassr é boa apesar da falta de títulos

A derrota do Al-Nassr para o Al-Ittihad foi a primeira de Jorge Jesus no comando da equipe. Ao todo, nesta temporada, o técnico português soma 13 jogos, 11 vitórias, um empate e uma derrota desde que assumiu o time de Cristiano Ronaldo. Porém, as duas partidas que não venceu custaram títulos ao clube saudita. Além da eliminação na Copa do Rei, o Nassr empatou com o Al-Ahli na final da Supercopa e, posteriormente, foi derrotado na disputa por pênaltis.

