Eden Hazard é introduzido ao Hall da Fama da Premier League
Belga se torna o sexto jogador do Chelsea a ser introduzido no Hall da Fama
Eden Hazard foi introduzido no Hall da Fama da Premier League, reconhecimento destinado às maiores lendas do futebol inglês, nesta quarta-feira (29). O belga foi homenageado com a honraria pela passagem de sete temporadas no Chelsea. O ex-atacante compartilha a honraria de 2025 com Gary Neville, ídolo do Manchester United.
De 2012 a 2019, Eden Hazard se consolidou como um dos principais jogadores do Chelsea e da Premier League. Ao lado de jogadores como Diego Costa, Cesc Fàbregas, Frank Lampard e N'Golo Kanté, e comandado por José Mourinho, Antonio Conte e Maurizio Sarri, o atacante belga marcou 85 gols, com 54 assistências e conquistou a competição duas vezes, em 2014/15 e 2016/17. Na primeira campanha, foi eleito o melhor jogador do campeonato.
Em 2019, após 352 jogos, Hazard deixou o Chelsea rumo ao Real Madrid. No território nacional, além dos títulos da Premier League, o belga conquistou uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga Inglesa. Na última partida pelos Blues, Eden se despediu com chave de ouro, ao levantar pela segunda vez a Europa League, contra o Arsenal, em uma grande atuação com dois gols e uma assistência.
Hall da Fama da Premier League
Hazard se torna o sexto jogador do Chelsea a ser introduzido no Hall da Fama da Premier League, criado em 2021. Além do belga, Frank Lampard, Didier Drogba, Petr Cech, Ashley Cole e John Terry representam os Blues na honraria. A equipe com mais membros no "Salão" é o Manchester United, equipe que mais venceu a competição desde 1992, com 10.
Membros do Hall da Fama da Premier League
- Alan Shearer (Newcastle) - 2021
- Thierry Henry (Arsenal) - 2021
- Eric Cantona (Manchester United) - 2021
- Roy Keane (Manchester United) - 2021
- Frank Lampard (Chelsea) - 2021
- Dennis Bergkamp (Arsenal) - 2021
- Steven Gerrard (Liverpool) - 2021
- David Beckham (Manchester United) - 2021
- Wayne Rooney (Manchester United) - 2022
- Patrick Viera (Arsenal) - 2022
- Sergio Agüero (Manchester City) - 2022
- Didier Drogba (Chelsea) - 2022
- Vincent Kompany (Manchester City) - 2022
- Peter Schmeichel (Manchester United) - 2022
- Paul Scholes (Manchester United) - 2022
- Ian Wright (Arsenal) - 2022
- Sir Alex Ferguson (Manchester United) - 2023
- Arsène Wenger (Arsenal) - 2023
- Tony Adams (Arsenal) - 2023
- Petr Cech (Chelsea) - 2023
- Rio Ferdinand (Manchester United) - 2023
- Ashley Cole (Chelsea) - 2024
- Andrew Cole (Manchester United) - 2024
- John Terry (Chelsea) - 2024
- Gary Neville (Manchester United) - 2025
- Eden Hazard (Chelsea) - 2025
