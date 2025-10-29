menu hamburguer
Futebol Internacional

Eden Hazard é introduzido ao Hall da Fama da Premier League

Belga se torna o sexto jogador do Chelsea a ser introduzido no Hall da Fama

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
14:16
Eden Hazard está no Hall da Fama da Premier League (Foto: Divulgação)
imagem cameraEden Hazard está no Hall da Fama da Premier League (Foto: Divulgação)
Eden Hazard foi introduzido no Hall da Fama da Premier League, reconhecimento destinado às maiores lendas do futebol inglês, nesta quarta-feira (29). O belga foi homenageado com a honraria pela passagem de sete temporadas no Chelsea. O ex-atacante compartilha a honraria de 2025 com Gary Neville, ídolo do Manchester United.

De 2012 a 2019, Eden Hazard se consolidou como um dos principais jogadores do Chelsea e da Premier League. Ao lado de jogadores como Diego Costa, Cesc Fàbregas, Frank Lampard e N'Golo Kanté, e comandado por José Mourinho, Antonio Conte e Maurizio Sarri, o atacante belga marcou 85 gols, com 54 assistências e conquistou a competição duas vezes, em 2014/15 e 2016/17. Na primeira campanha, foi eleito o melhor jogador do campeonato.

Em 2019, após 352 jogos, Hazard deixou o Chelsea rumo ao Real Madrid. No território nacional, além dos títulos da Premier League, o belga conquistou uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga Inglesa. Na última partida pelos Blues, Eden se despediu com chave de ouro, ao levantar pela segunda vez a Europa League, contra o Arsenal, em uma grande atuação com dois gols e uma assistência.

Chelsea x Arsenal - Hazard
Hazard se despediu do Chelsea com o título da Europa League (Foto: Divulgação/Twitter)

Hall da Fama da Premier League

Hazard se torna o sexto jogador do Chelsea a ser introduzido no Hall da Fama da Premier League, criado em 2021. Além do belga, Frank Lampard, Didier Drogba, Petr Cech, Ashley Cole e John Terry representam os Blues na honraria. A equipe com mais membros no "Salão" é o Manchester United, equipe que mais venceu a competição desde 1992, com 10.

Membros do Hall da Fama da Premier League

  1. Alan Shearer (Newcastle) - 2021
  2. Thierry Henry (Arsenal) - 2021
  3. Eric Cantona (Manchester United) - 2021
  4. Roy Keane (Manchester United) - 2021
  5. Frank Lampard (Chelsea) - 2021
  6. Dennis Bergkamp (Arsenal) - 2021
  7. Steven Gerrard (Liverpool) - 2021
  8. David Beckham (Manchester United) - 2021
  9. Wayne Rooney (Manchester United) - 2022
  10. Patrick Viera (Arsenal) - 2022
  11. Sergio Agüero (Manchester City) - 2022
  12. Didier Drogba (Chelsea) - 2022
  13. Vincent Kompany (Manchester City) - 2022
  14. Peter Schmeichel (Manchester United) - 2022
  15. Paul Scholes (Manchester United) - 2022
  16. Ian Wright (Arsenal) - 2022
  17. Sir Alex Ferguson (Manchester United) - 2023
  18. Arsène Wenger (Arsenal) - 2023
  19. Tony Adams (Arsenal) - 2023
  20. Petr Cech (Chelsea) - 2023
  21. Rio Ferdinand (Manchester United) - 2023
  22. Ashley Cole (Chelsea) - 2024
  23. Andrew Cole (Manchester United) - 2024
  24. John Terry (Chelsea) - 2024
  25. Gary Neville (Manchester United) - 2025
  26. Eden Hazard (Chelsea) - 2025
Eden Hazard está no Hall da Fama da Premier League (Foto: Divulgação)
