Arsenal x Wolves: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 16ª rodada
Arsenal e Wolves se enfrentam neste sábado (13), às 17h (de Brasília), pela 16ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Etihad Stadium, em Londres (ING) com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Arsenal chega como favorito por atuar em casa, liderar a Premier League e contar com elenco superior ao dos Wolves. A equipe de Mikel Arteta vive bom momento na temporada, com três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas, sequência que sustenta a regularidade recente.
O Wolverhampton, por outro lado, é o lanterna do Campeonato Inglês e com uma das piores campanhas na primeira divisão do país. Em 15 jogos, os Lobos ainda não venceram nenhum jogo, com apenas dois empates e 13 derrotas na competição.
Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Wolves (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal 🆚 Wolves
16ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 13 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Robert Jones
🚩 Assistentes: Neil Davies, Wade Smith e Paul Tierney (quarto árbitro)
📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Dan Robathan (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Ben White, Timber, Hincapié e Lewis-Skelly; Zubimendi, Declan Rice e Martin Odegaard; Bukayo Saka, Mikel Merino e Eberechi Eze.
Wolverhampton (Técnico: Rob Edwards)
Johnstone; Toti Gomes, Agbadou e Mosquera; Hoever, André, João Gomes e David Wolfe; Arokodare, Strand Larsen e Hwang Hee-Chan.
