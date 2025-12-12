menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Arsenal x Wolves: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 16ª rodada

Avatar
Lance!
Londres (ING)
Dia 12/12/2025
17:00
Arsenal x Wolves: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraArsenal x Wolves: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Arsenal e Wolves se enfrentam neste sábado (13), às 17h (de Brasília), pela 16ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Etihad Stadium, em Londres (ING) com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Arsenal-escudo-onde-assistir
ARS
Wolverhampton-escudo-onde-assistir
WOL
16ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 13 de dezembro, às 17h (de Brasília)
Local
Etihad Stadium, em Londres (ING)
Árbitro
Robert Jones
Assistentes
Neil Davies, Wade Smith e Paul Tierney (quarto árbitro)
Var
John Brooks (VAR1) e Dan Robathan (AVAR)
Onde assistir

O Arsenal chega como favorito por atuar em casa, liderar a Premier League e contar com elenco superior ao dos Wolves. A equipe de Mikel Arteta vive bom momento na temporada, com três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas, sequência que sustenta a regularidade recente.

continua após a publicidade

O Wolverhampton, por outro lado, é o lanterna do Campeonato Inglês e com uma das piores campanhas na primeira divisão do país. Em 15 jogos, os Lobos ainda não venceram nenhum jogo, com apenas dois empates e 13 derrotas na competição.

Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Wolves (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal 🆚 Wolves
16ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 13 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Robert Jones
🚩 Assistentes: Neil Davies, Wade Smith e Paul Tierney (quarto árbitro)
📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Dan Robathan (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Ben White, Timber, Hincapié e Lewis-Skelly; Zubimendi, Declan Rice e Martin Odegaard; Bukayo Saka, Mikel Merino e Eberechi Eze.

Wolverhampton (Técnico: Rob Edwards)
Johnstone; Toti Gomes, Agbadou e Mosquera; Hoever, André, João Gomes e David Wolfe; Arokodare, Strand Larsen e Hwang Hee-Chan.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Martinelli comemorando o triunfo do Arsenal na Champions League (Foto: Divulgação/Arsenal)
Martinelli comemorando o triunfo do Arsenal na Champions League (Foto: Divulgação/Arsenal)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias