Diogo Jr conquista tudo com o Sporting, do Panamá, e atrai interesse do mundo árabe

O atacante Diogo Jr foi um dos destaques da base do Sporting, do Panamá, em 2025, tendo conquistado os Campeonatos Apertura e Clausura. O jovem de 18 anos foi o artilheiro da equipe com 13 gols marcados, inclusive tendo balançado as redes na final do Clausura. No Apertura, o atleta marcou nove gols, tendo somado 22 na temporada.

Por conta das boas atuações, Diogo Jr atrai o interesse de clubes do mundo árabe, embora ainda não tenha definido seu futuro. Protagonista na base, o brasileiro entrou na lista da equipe principal do Sporting para a próxima edição da Copa dos Campeões da Concacaf. A equipe panamenha está classificada junto do Inter Miami, de Lionel Messi, e encara o LA Galaxy na estreia.

Nascido no Rio Grande do Sul, Diogo Jr está próximo de conseguir a cidadania do Panamá e poderá defender a equipe da América Central. O atleta é observado de perto por Felipe Baloy, ex-jogador do Grêmio e do Athletico-PR, e que é o atual treinador da seleção sub-20.

Além do interesse do mundo árabe, o Sporting está disposto a oferecer um contrato profissional a Diogo Jr. O clube tem o brasileiro como uma das principais promessas da base, mas está nos planos da equipe principal comandada por César Aguilar.

Atacante de lado de campo, Diogo Jr costuma atuar pelo lado esquerdo e se destaca por sua velocidade e capacidade de driblar. O atleta está sendo sondado pelos representantes que levaram Kadir para o Botafogo e a situação do jovem de 18 anos deve ser definida até a primeira semana de janeiro.

Diogo Jr se destaca em amistosos na Europa

Em 2025, Diogo Jr também participou de duas excursões com o Miami Dade FC na Europa. O atacante se destacou em amistosos feitos na Sérvia, Croácia e Grécia, tendo despertado o interesse do Dínamo Zagreb, Estrela Vermelha, AEK Atenas e Olympiacos.

