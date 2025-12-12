Estádio do Manchester United, Old Trafford vai ganhar uma nova função. Nos dias que não forem de jogo, parte da estrutura do clube inglês vai dar lugar a um novo campus universitário. Mais especificamente, um campus da University Academy 92 (UA92).

Fundada pelo ídolo do Manchester United Gary Neville e por outros jogadores daquela geração, a UA92 passará a usar espaços específicos do estádio. A área sul, chamada de Sir Bobby Charlton Stand, vai abrigar espaços de ensino a partir de janeiro do ano que vem. A ideia é fazer do local um centro educacional para jovens em busca de qualificações.

Os cursos incluirão negócios do futebol, gestão esportiva, marketing gigital, transmissão de futebol e jornalismo. Todos em parceria com a indústria, prometendo experiência prática.

- Estamos realmente ansiosos para abrir as portas do Old Trafford para os estudantes da UA92. O Manchester United sempre foi sinônimo de juventude, impulso e determinação - destacou Marc Armstrong, diretor de negócios do Manchester United. E completou:

- A longo prazo, planejamos a regeneração da área de Old Trafford, incluindo o desenvolvimento de um novo estádio. Este acordo com a UA92 demonstra nosso desejo de trabalhar junto com atores locais no avanço do progresso social e econômico na região.

Cabe destacar que o Manchester United tem planos de demolição de Old Trafford e de construção de um novo estádio no local.

A geração de 1992, que dá nome à universidade, foi fundada por jogadores revelados naquele ano pelo clube e bem sucedidos pelos Diabos Vermelhos. Toda uma geração de sucesso praticamente imediato liderada por David Beckham, Ryan Giggs, Nicky Butt e... Gary Neville.

- Este é um momento de ciclo completo para mim. O Manchester United é onde meus sonhos começaram e agora temos o privilégio de ajudar a próxima geração a alcançar os deles. O Old Trafford sempre foi um lugar onde jovens sonham alto, e agora também será um lugar onde nossos estudantes podem aprender, crescer e construir seus futuros - pregou Neville, que emendou:

- As experiências da geração de 1992 no Manchester United moldaram quem somos. O trabalho em equipe, o comprometimento e a crença que aprendemos aqui fazem parte do DNA da UA92. Trazer nossos estudantes para este ambiente conecta tudo o que representamos: educação, oportunidade e o poder do esporte de transformar vidas.