Mesmo com 100% de aproveitamento na Premier League, o Liverpool tem um "ponto fraco" entre os astros do clube, segundo a imprensa europeia. Em coluna no diário espanhol "As", o jornalista Pablo M. Fuentenebro não poupou palavras ao avaliar a passagem do recém-chegado Florian Wirtz, a segunda maior contratação da história dos Reds, atrás apenas de Alexander Isak.

Para o jornalista, Wirtz ainda não demonstrou o desempenho vistoso que tinha no Bayer Leverkusen em seus primeiros momentos com a camisa do Liverpool. Até o momento, o meia alemão não fez gols e soma uma assistência em sete jogos pelos Reds.

— O alemão é o ponto fraco do Liverpool no início de temporada [...] Ele foi medíocre e perdeu mais uma oportunidade de agradar os torcedores dos Reds. Wirtz está lutando para se adaptar à Premier League . O estilo de jogo único do futebol inglês e a boa fase de outros jogadores do Liverpool estão ofuscando a estrela alemã. Até agora, os torcedores de Anfield têm visto mais tristeza do que alegria com a contratação de Wirtz — escreveu.

Wirtz foi titular em todos os jogos pelo Liverpool na temporada, com exceção do clássico contra o Everton. O jogador ainda não cravou com o time de Anfield, mas o sentimento é de que isso pode acontecer a qualquer momento, já que o meio-campista já demonstrou ter grande potencial no Bayer Leverkusen e na seleção da Alemanha.

Chegada de Wirtz ao Liverpool

Wirtz ainda não demonstrou o melhor futebol com a camisa do Liverpool (Foto: Oli SCARFF / AFP)

O Liverpool acertou duas contratações na última janela de transferências que marcou a história do futebol inglês. Os Reds trouxeram não apenas uma, como os dois reforços mais caros da Premier League. O primeiro deles: Florian Wirtz.

O meia alemão chegou ao Liverpool, reforçando a equipe de Arne Slot em transferência junto ao Bayer Leverkusen por 150 milhões de euros (quase R$ 950 milhões na cotação atual). O valor inclui a taxa fixa e os bônus que podem ser alcançados pelo atleta em metas com a camisa vermelha. O vínculo entre as partes terá duração de cinco anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2030.

Bayern de Munique e Manchester City eram outros dois interessados na contratação do atleta de 22 anos. Segundo a imprensa europeia, o jogador soube do interesse dos Reds e escolheu não dar sequência às tratativas com os demais desejosos de seu futebol.

O melhor momento do meia foi na temporada 2023/24, quando protagonizou a trajetória de título da Bundesliga pelo Bayer, além da dobradinha com a Copa da Alemanha. O time, sob o comando de Xabi Alonso, ficou 51 jogos invicto, antes de perder a chance da tripleta, perdendo para a Atalanta na decisão da Europa League.

