O narrador Cléber Machado será, mais uma vez, o único brasileiro a votar na premiação da Bola de Ouro , organizada pela revista France Football. A cerimônia acontece nesta segunda-feira (22), a partir das 16h (horário de Brasília), em Paris. Atualmente o jornalista está na Record.

Por que Cléber Machado vota na Bola de Ouro?

- A Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo tinha um horário num campo de futebol atrás do shopping Center Norte, da Fupe, e a gente ia jogar bola lá de manhã. E entre quem jogava tinha um jornalista francês que trabalhava na Gazeta Esportiva e escrevia para a France Football. Ele me disse que estavam ampliando o colégio eleitoral do prêmio e perguntou se poderia me sugerir. Depois começaram a me enviar e-mail e desde então estou votando anualmente - explica Cléber Machado, sobre como virou "juri" da competição.

Brasil protagonista na disputa

Depois de viver a melhor temporada da carreira, Raphinha chega como um dos protagonistas na disputa pela Bola de Ouro 2025. O brasileiro figura entre os favoritos ao prêmio, ao lado de Lamine Yamal e Ousmane Dembélé.

Quais são os critérios da premiação?

- A própria France Football oferece a lista. A sugestão dela é o mesmo critério que eu uso: desempenho do jogador na temporada, não do mundo de todos os tempos. Às vezes, as pessoas confundem. Não é para dizer se o Messi é melhor do que o Modric. É dizer que naquele ano o Modric foi o melhor jogador do mundo. Então, uso como critério o desempenho individual, a técnica, importância para o time e o resultado da equipe e seleção na temporada. As competições, como Copa do Mundo e Champions League, têm bastante peso - esclarece o jornalista sobre a Bola de Ouro.

