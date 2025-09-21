Sem Yamal, Barcelona divulga os relacionados contra Getafe

O Barcelona divulgou a lista de relacionados para o duelo deste domingo (21) contra o Getafe, pela quinta rodada de La Liga. Os desfalques que mais chamam atenção são Alejandro Baldé, Gavi e, principalmente Lamine Yamal, que seguem sem se recuperar de suas respectivas lesões. Por outro lado, o zagueiro Pau Cubarsí, que não treinou no sábado e foi substituído contra o Newcastle na Champions League devido a um desconforto no joelho, foi incluído na convocação.

Lamine Yamal não entra em campo desde os compromissos com a seleção espanhola na Data Fifa. Naquela ocasião, a joia de 18 anos voltou com um problema físico na região da virilha e não conseguiu treinar com o restante do elenco. Essas dores o tirou das últimas duas partidas do Barcelona: Valencia, Newcastle e, agora, o Getafe.

Médicos consultados pelo "Marca" apontaram que Lamine sofre um desequilíbrio muscular entre os adutores da coxa e a parede abdominal – quadro que pode evoluir para uma hérnia esportiva. Isso estaria incapacitando a capacidade competitiva do jogador espanhol. Devido a isso, o Barcelona escolheu um tratamento conservador, apostando em fisioterapia e reforço muscular em vez de cirurgia, o que deixaria Yamal fora dos mais gramados por mais tempos.

Hansi Flick atribuiu a lesão de Yamal a convocação para Espanha

O caso gerou irritação interna no clube. Hansi Flick criticou publicamente a seleção espanhola pelo excesso de minutos dado ao jogador durante a última Data Fifa. Mesmo lesionado, Yamal atuou por 79 e 73 minutos nas vitórias sobre Bulgária e Turquia.

– É uma pena. Ele já foi para a seleção com dores, tomou analgésicos e jogou. Isso não é cuidar dos jogadores – afirmou o treinador.

Lamine Yamal comemora gol pelo Barcelona (Foto: Jaime Reina/AFP)

O presidente Joan Laporta também defendeu a posição do técnico e disse que Flick “está absolutamente certo” ao cobrar mais cuidado com jovens talentos. No Barcelona, a preocupação é evitar que o desgaste atrapalhe a evolução física e técnica de uma das maiores promessas formadas em La Masia.

Sem o jovem ponta, a tendência é que Raphinha assuma a posição no time titular. O brasileiro, que vinha sendo utilizado na esquerda e no meio-campo, deve ser deslocado para a direita, mantendo o esquema ofensivo de Flick.

