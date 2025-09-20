Liverpool sofre no fim, mas vence clássico contra Everton na Premier League
No sufoco, o Liverpool venceu o Dérbi de Merseyside contra o Everton, por 2 a 1, neste sábado (20), pela quinta rodada da Premier League. Os gols da partida em Anfield foram marcados por Gravenberch e Ekitike aos Reds, no primeiro tempo, enquanto Gana Gueye diminuiu para os Toffees na etapa final.
Com o resultado, o Liverpool segue líder e com 100% de aproveitamento, somando vitórias em todos os cinco jogos. No jogo anterior, contra o Atlético de Madrid, a equipe de Arne Slot teve triunfo heróico e nos acréscimos na estreia da Champions League. O Everton, por sua vez, ocupa a sétima colocação, com cinco pontos, e perdeu o segundo jogo no Campeonato Inglês.
Como foi o clássico entre Liverpool e Everton?
Jogando em casa, o Liverpool iniciou o Dérbi de Merseyside pressionando e mostrando intensidade. A equipe de Arne Slot manteve a posse de bola e na primeira grande oportunidade abriu o placar. Salah lança da direita para Gravenberch entrando na grande área: o volante bate de primeira, no contrapé do goleiro Pickford, e mandou no fundo da rede. Com a vantagem, os Reds seguiram controlando o jogo com troca de passes, enquanto o Everton se fecha para segurar o volume de ataque do adversário.
Após o primeiro gol, o Liverpool seguiu em cima, apesar de um susto do ataque do Everton, e demonstrou grande poderio ofensivo. O clube mandante marcou o segundo aos 28 da primeira etapa, com Ekitiké. O francês recebeu de Gravenberch e bateu na saída do goleiro dos Toffees. Com um bom começo, o time de Arne Slot seguiu consolidado na partida e foi garantido o 100% de aproveitamento na Premier League.
Porém, a resposta do Everton foi fatal na volta do intervalo. Após um início de etapa equilibrado, o rival dos Reds botou fogo no clássico: aos 12 minutos, Gana Gueye aproveitou jogada bem trabalhada e bateu forte de primeira na gaveta. Mesmo depois de sofrer o gol, o Liverpool não baixou a guarda e respondeu em contra-ataques perigosos, com chances salvas em cima da linha para ambos os lados.
No fim, o Everton seguiu pressionando e dificultando a vida do Liverpool, mas viu dificuldades para infiltrar na defesa dos Reds. Apesar de segundo tempo movimentado, os Toffees não conseguiram buscar o empate em Anfield.
O que vem por aí?
Agora, o Liverpool volta a sua atenção para a Copa da Liga Inglesa. Os Reds recebem o Southampton na terça-feira (23), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada. Do outro lado, o Everton também joga pela terceira rodada, onde visitam o Wolverhampton no mesmo dia, às 15h45.
✅ FICHA TÉCNICA
Liverpool 🆚 Everton
5ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 08h30 (de Brasília)
📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)
🕴️Arbitragem: Darren England
🚩 Assistentes: Lee Betts, Scott Ledger e Robert Madley (quarto árbitro)
📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Akil Howson (AVAR)
🥅 Gols: Gravenberch (LIV 10'/1T); Hugo Ekitike (LIV 29'/1T); Gueye (EVE 13'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Szoboszlai e Wirtz (LIV); Ndiaye e Dewsbury-Hall (EVE)
🟥 Cartões vermelhos: -
⚽ ESCALAÇÕES
Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Mac Allister (Curtis Jones); Mohamed Salah, Szoboszlai e Gakpo (Wirtz); Ekitike (Alexander Isak).
Everton (Técnico: David Moyes)
Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane e Mykolenko (Carlos Alcaraz); Iroegbunam e Gueye; Ndiaye (Dibling), Kiernan Hall e Jack Grealish; Beto (Thierno Barry).
