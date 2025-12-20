Camisa de Safonov, herói do PSG contra o Flamengo, vai a leilão

A camisa usada pelo goleiro Matvei Safonov, do PSG, na final da Copa Intercontinental, contra o Flamengo, virou item disputado entre torcedores e colecionadores ao redor do mundo. Torcedores e colecionadores de diversos países — inclusive do Brasil — podem se cadastrar na plataforma para participar da disputa.

Utilizado pelo arqueiro do Paris Saint-Germain na decisão do torneio, o uniforme já recebeu lances que superam R$ 8 mil em um leilão oficial promovido pela MWS, plataforma especializada em leilões de camisas.

Safonov foi o grande protagonista da conquista do PSG sobre o Flamengo na final do Intercontinental. Após empate sem gols no tempo normal, o goleiro russo brilhou na disputa de pênaltis ao defender quatro cobranças, desempenho decisivo que garantiu o título ao clube francês e deixou o Flamengo com o vice-campeonato. A atuação teve grande repercussão internacional e colocou o jogador em evidência no cenário mundial.

Safonov fraturou a mão durante PSG x Flamengo (Foto: Karim JAAFAR/AFP)

Apesar da atuação decisiva, o goleiro enfrentará um período afastado dos gramados e aproveitará o fim de ano para se recuperar, já que o clube francês informou oficialmente nesta sexta-feira (19), que o jogador sofreu uma fratura na mão esquerda durante a decisão.

Com a lesão diante do Flamengo, Safonov será ausência na estreia do PSG na Copa da França, marcada para 20 de dezembro, às 17h (de Brasília), contra o modesto Fontenay, da terceira divisão nacional.

A ausência de Safonov reacende o debate sobre a titularidade no gol do clube francês, com o recém-contratado Lucas Chevalier, principal candidato a assumir a posição.

