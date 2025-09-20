Cristiano Ronaldo marca dois e se aproxima do milésimo gol

O Al-Nassr goleou o Al-Riyadh por 5 a 1 e assumiu a liderança do Campeonato Árabe. A partida aconteceu neste sábado (20) e teve Cristiano Ronaldo como protagonista. O português marcou dois dos gols do jogo, dando mais um passo rumo à marca histórica dos mil gols na carreira. João Félix, também com dois gols, e Kingsley Coman completaram o placar.

Com os dois gols diante do Al-Riyadh, Cristiano Ronaldo chegou a 945 gols na carreira – faltam apenas 55 para alcançar os mil. Além disso, o craque português superou a marca que tinha pela Juventus com a camisa do Al-Nassr, atingindo 103 tentos pelo clube saudita. Em 2025, soma 31 participações diretas em gols em 33 jogos disputados por clube e seleção.

Cristiano Ronaldo comemorando o segundo gol marcado (Foto: Fayez Nureldine/AFP)

Cristiano Ronaldo guia Al-Nassr para o primeiro lugar da tabela

Com a grande atuação do português, o Al-Nassr manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Árabe. São três vitórias em três jogos, e graças ao saldo de gols, o clube lidera a competição. Logo atrás vem o Al-Ittihad, também invicto, mas com saldo inferior.

Sob o comando do ex-treinador do Flamengo, Jorge Jesus, o Al-Nassr faz um início arrasador: são 12 gols marcados e apenas um sofrido nas três primeiras rodadas, ostentando o melhor ataque e a melhor defesa até aqui.

Na temporada atual, a equipe ainda não perdeu, mas sofreu um revés na Supercopa Saudita: empatou com o Al-Ahli, de Roberto Firmino, e perdeu o título nos pênaltis. Essa derrota, no entanto, parece ter servido como combustível para um início dominante no Campeonato Árabe.

