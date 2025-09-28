Fluminense vence o Botafogo em clássico com pouco público no Maracanã; veja os lances

Diante de apenas 18 mil torcedores no Maracanã, o Fluminense foi mais efetivo do que o Botafogo e venceu por 2 a 0 no clássico que marcou a estreia do técnico Luis Zubeldía. Germán Cano, no primeiro tempo, e Lima, nos minutos finais, marcaram os gols da partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão. O resultado encerra uma sequência de oito vitórias seguidas do alvinegro diante do tricolor.

Como foi o clássico

Fluminense e Botafogo fizeram um primeiro tempo disputado, em que tentaram ser ofensivos, mas pecaram no excesso de erros de passe. Se por um lado parte disso foi motivado pelo bom posicionamento das duas defesas, por outro havia também uma nítida falta de entrosamento entre algumas peças, especialmente no time alvinegro.

Estreando Luis Zubeldía como novo técnico, o Fluminense foi um pouco mais ousado. Serna, Canobbio e Cano formaram um trio ofensivo que exigiu da marcação do Botafogo. Davide Ancelotti, por sua vez, montou um time mais reforçado no meio-campo, e surpreendeu com Chris Ramos como único jogador de frente.

Ainda assim, o principal jogador de ataque do Botafogo no primeiro tempo foi o lateral-direito Vitinho, que em três oportunidades apareceu na área de Fábio em condições de concluir. Em uma delas, o goleiro fez grande defesa. E houve ainda um arremate de fora da área de Newton que carimbou o travessão tricolor.

Mas quem foi para o vestiário com vantagem no placar foi o Flu. Aos 33, Renê, Hércules e Lucho Acosto triangularam próximos à área, David Ricardo e Vitinho se atrapalharam para afastar a bola e Cano, de cabeça, abriu o placar.

No segundo tempo o Fluminense voltou melhor. Com as linhas avançadas, o time empurrou o Botafogo para o campo de defesa, e fez 15 minutos de relativa pressão. A equipe alvinegra, por sua vez, não conseguia encaixar contragolpes por absoluta falta de objetividade de seus jogadores.

Foi aí que Davide Ancelotti tratou de corrigir a equipe. De uma só vez, colocou Artur, Arthur Cabral e Matheus Martins em campo. O trio oxigenou o ataque e começou a empilhar oportunidades. Cuiabano, aos 24, fez boa jogada de linha de fundo, mas cruzou alto. Arthur Cabral, dois minutos depois, cabeceou por cima. Artur, aos 27, chutou forte por cima. Marlon Freitas fez o mesmo aos 31.

O grande número de chances perdidas acabou tendo o seu preço: aos 43, Martinelli fez passe em profundidade pela direita para Lima, que invadiu a área e chutou no lado oposto de Leo Linck, fechando o placar.

O que vem pela frente para Fluminense e Botafogo

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 34 pontos e ocupa a oitava posição na tabela do Brasileirão. O Botafogo, por sua vez, estacionou na quinta colocação, com 40. O tricolor carioca volta a campo na quarta (1º de outubro), quando enfrentará o Sport, na Ilha do Retiro, a partir das 19h (de Brasília). Na mesma noite, o alvinegro recebe o Bahia, no Nilton Santos, a partir das 21h30.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 x 0 BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro - 25ª rodada

📆 Data e horário: Domingo, 28 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio (RJ)

🥅 Gols: Cano (33'/1ºT) e Lima (41'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Lucho Acosta e Ignacio (FLU); Santi Rodríguez, Matheus Martins (BOT)

🏟️ Público: 18.252 (15.781 pagantes)

💰 Renda: R$ 942.703,50

ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva (Ignacio), Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta (Lima); Serna, Canobbio (Soteldo) e Cano (Everaldo).

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

Léo Linck; Vitinho, Gabriel Silva, David Ricardo e Marçal (Matheus Martins); Newton, Marlon Freitas, Santi Rodríguez (Kadir), Savarino (Artur) e Cuiabano; Chris Ramos (Arthur Cabral).

🟥 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)